Maccagno, l’assessore-volontario sul palco: musica, ricordi e beneficenza

La nascita del trio “Men in Black” – voce, pianoforte e clarinetto – è per l’assessore di Cuveglio Renato Furigo il raggiungimento di un piccolo desiderio personale: unire la passione per la musica alla lunga esperienza nel volontariato che si prende cura delle persone fragili e che diffonde sul territorio dell’alto Varesotto la cultura della prevenzione.

Il gruppo, appena nato e composto da Furigo e dai docenti di musica Agostino Di Canito e Mauro Guarneri, esordirà sabato 15 aprile sul palco dell’Auditorium di Maccagno, messo gratuitamente a disposizione dal Comune. Il tema della serata (con inizio alle 21) è il legame tra i ricordi personali e alcuni brani che hanno segnato in modo indelebile gli anni Settanta.

Sarà Furigo, come voce narrante, ad introdurre le canzoni, ognuna con un aneddoto personale ad accompagnarne l’esecuzione. «Momenti della mia vita – precisa l’assessore – contraddistinti però dal legame con avvenimenti e luoghi rispetto ai quali lo spettatore potrà facilmente riconoscere sé stesso e la propria esperienza.

L’impegno in politica amministrativa non c’entra con la serata, precisa Furigo, che nel presentare l’evento parla da volontario della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, e a proposito della passione personale per la musica, ricorda i tanti momenti di svago organizzati nelle case di riposo del territorio, per regalare ore di divertimento, attraverso il canto, agli ospiti delle strutture.

L’evento di sabato servirà per raccogliere fondi in favore della LILT: risorse fondamentali per coprire le spese riguardanti gli appuntamenti con le visite di prevenzione che si svolgono nei paesi delle valli del nord Verbano. Per i “Men in Black” sarà la prima vera prova sul palco: «Se la cosa funziona – aggiunge in conclusione Furigo – porteremo in giro il nostro spettacolo in favore della LILT». Allegata in galleria fotografica la locandina della serata.