Turismo, Pasqua e Pasquetta da “tutto esaurito” in Lombardia

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Boom di presenze per il binomio “Bergamo e Brescia capitale della Cultura”, tutto esaurito al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ‘Leonardo da Vinci’ di Milano, code lunghissime per il Torrazzo di Cremona. E ancora presenze importantissime nel Mantovano e nel Pavese e nelle località di montagna e dei laghi.

Una Pasqua che sotto il profilo delle presenze turistiche ha fatto registrare per la Lombardia riscontri eccezionali con tutte le province che hanno raggiunto ottimi risultati.

Nel raccogliere i primi elementi numerici che, in queste ore, giungono dalle strutture alberghiere, dai B&B e dagli agriturismi che vanno da Sondrio e Varese fino a Mantova, l’assessore Mazzali guarda avanti e già proietta la propria attenzione al ponte del 25 Aprile e soprattutto alle vacanze estive.

«La Lombardia – spiega l’assessora regionale al Turismo, Moda e Marketing territoriale Barbara Mazzali – può contare su una serie di proposte con peculiarità uniche che vanno dalle grandi montagne, ai laghi, alle città d’arte e che possono contare su una peculiarità fondamentale, quella dell’organizzazione. Ci godiamo, dunque, i risultati di questi giorni ma, in perfetto spirito lombardo, siamo già al lavoro per consolidare nelle prossime settimane l’incoraggiante segnale ricevuto in queste festività pasquali».

«I primi dati ufficiali che giungono dalle differenti aree turistiche della Lombardia confermano che le festività di Pasqua sono state sinonimo di “tutto esaurito” in ogni zona della regione» aggiunge l’assessora Mazzali insieme al presidente Attilio Fontana, evidenziando come «l’occupazione delle strutture ricettive si sia mediamente attestata tra l’85% e il 95%».

Nello specifico da registrare “sold out” per i territori bresciani del Lago di Garda e della Franciacorta «dove – spiega Mazzali – gli operatori non esitano a definire l’afflusso di turisti come tra i migliori degli ultimi decenni». Grande soddisfazione anche sul Lago di Como con segnali particolarmente rilevanti per quanto riguarda la massiccia presenza di stranieri, soprattutto americani.

Anche in montagna livelli da record, con la Valtellina che fa segnare oltre il 90% di occupazione della potenzialità ricettiva. Trend in netto rialzo anche per province come Varese, «con gli operatori – aggiunge Mazzali – che parlano di una Pasqua tra le più “importanti” di sempre», e Pavia dove si confermano risultati rilevanti.

«Incassato questo importante risultato, guardiamo avanti con fiducia e – conclude – soprattutto mettendoci a disposizione dei nostri operatori. Le prime indicazioni che giungono dal settore alberghiero ed extra-alberghiero, in vista dei ponti del 25 aprile e del 1 maggio, dicono ad esempio che sui Laghi di Garda e di Como siamo già oltre l’85% delle prenotazioni».