Elezioni ad Agra, Movimento Alternativo ci sarà. Baglioni in corsa per il bis?

Ci sono un nome ed una lista ad inaugurare la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative ad Agra. Ma non sono quelli del sindaco uscente Luca Baglioni, che sul suo futuro si pronuncerà soltanto alla fine della settimana, scaduto il termine per la presentazione delle liste.

A farsi avanti è il Movimento Alternativo, gruppo civico già presente in diversi consigli comunali del territorio, che avrà la propria lista, “Agra Alternativo“, pronta per la tornata elettorale di maggio nel borgo del Luinese.

A guidarla, spiega il fondatore del Movimento, Marco Gasparini, sarà Andrea Bariani, ex militare originario dell’alto Varesotto e fratello di Matteo, responsabile sicurezza del Movimento, recentemente apparso in un servizio della trasmissione tv “Fuori dal Coro” dedicato al fenomeno dello spaccio nei boschi. Le condizioni del patrimonio boschivo, unite al tema strettamente attuale delle comunità energetiche, faranno parte delle priorità nello schema programmatico, fa sapere Gasparini.

L’attesa strategica dell’amministratore uscente e della sua squadra – nella quale è presente in veste di assessore l’ex sindaco Ernesto Griggio – è condivisa dal centrodestra, che potrebbe però puntare sulla continuità, appoggiando l’eventuale ricandidatura del primo cittadino, vicino a Lombardia Ideale, il movimento civico nato per sostenere il governatore lombardo Attilio Fontana. Scenario, quest’ultimo, che passerebbe in ogni caso dalla condivisione di un programma e dalle dovute valutazioni sulla nuova squadra con cui proporsi agli elettori: una riconferma totale? Oppure nuovi aspiranti amministratori originari del borgo? O ancora qualche componente vicino a Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia? Le risposte arriveranno tra qualche giorno.

Nell’estate del 2018 le urne premiarono Baglioni con un totale di 162 voti (il 69%); Barbara Barozzi, alla guida di “Agra in Movimento”, si fermò a quota 72. Flop totale invece per “Progetto sociale per Agra”, lista guidata da un candidato sindaco giovanissimo, il ventiduenne Nicolò Mattei, che chiuse l’esperienza con zero voti.