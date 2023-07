Funivia Piero-Monteviasco, la disponibilità dell’impianto torna al Comune

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Affidare al Comune di Curiglia con Monteviasco l’impianto di risalita tra Ponte di Piero – Monteviasco, chiusa dall’incidente mortale avvenuto nel novembre 2018, che ha causato il decesso di Silvano Dellea, in modo tale da effettuare prove e verifiche, con l’obiettivo di far ripartire la funivia.

Questo l’esito della riunione che si è tenuta questa mattina, alle ore 10, presso la Prefettura di Varese, dove tutti gli enti e gli attori protagonisti hanno fatto l’ennesimo punto della situazione sulle iniziative da portare avanti per la riattivazione dell’impianto.

Vi hanno partecipato, tra gli altri, il Prefetto Pasquariello, il rappresentante dell’Ufficio di Presidenza della Regione Lombardia, avvocato Passera, il consigliere provinciale delegato alla Protezione Civile, Barcaro, il Vicepresidente del Consiglio regionale, Cosentino, la sindaco del Comune di Curiglia con Monteviasco, Sahnane, il Presidente dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale di Como Lecco e Varese, Cartabia, l’ingegner Novelli della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Mobilità della Regione Lombardia, il dottor Visconti dell’Ufficio Territoriale dell’Insubria di Varese della Regione Lombardia e il dottor Passarelli di Ferrovienord.

A seguito dell’esito negativo della manifestazione d’interesse recentemente pubblicata dall’Agenzia TPL, la disponibilità dell’impianto è tornata al predetto Comune che nelle prossime settimane effettuerà prove e verifiche, anche alla luce della sospensione del cantiere avvenuta più un anno fa.

Parallelamente il Comune, di concerto con l’Agenzia TPL, provvederà alla pubblicazione di una nuova manifestazione d’interesse per l’identificazione di un gestore, la quale avrà come principale novità la previsione di due passaggi sostanziali.

Una fase di pre-esercizio in cui non avverrà trasporto pubblico ma saranno svolte tutte le attività funzionali all’ottenimento del nulla osta dell’Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie delle Infrastrutture stradali e autostradali (ex Ustif), mentre una seconda fase che si avvierà dopo l’esito positivo delle verifiche ministeriali e che prevederà la ripartenza del servizio di trasporto pubblico.

Nel frattempo, come già reso noto poco più di una settimana fa, è in corso la preparazione di un bando di gara europea che riguarderà sette impianti funiviari, in ordine al quale la Giunta della Regione Lombardia oggi adotterà la delibera di deroga al limite sulla dimensione dei lotti previsto dalla vigente legislazione regionale.

L’auspicio è che si tratti concretamente di un ulteriore passo in avanti della complessa procedura, che possa portare anche la funivia di Monteviasco a rinascere dopo anni di rabbia, speranza ed attesa.