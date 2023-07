Luino, nuovo scolmatore in via Veneto: «La circolazione sarà garantita»

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Gli interventi di ammodernamento dell’impianto fognario operati da Alfa Srl sul territorio del Comune di Luino stanno procedendo e, a parte alcuni ritardi dovuti principalmente all’approvvigionamento dei materiali, stanno seguendo il cronoprogramma stabilito.

Tramite incontri costanti tra l’amministrazione, i rappresentanti di Alfa e la ditta che ha in appalto le opere, vengono individuate settimanalmente le aree di cantiere, tenendo conto delle tecnicità degli interventi, necessari per non incorrere in sanzioni comunitarie causate dalla vetustà degli impianti, e dalle peculiarità delle aree sulle quali insistono stabilendo cronoprogrammi che tengano in considerazione gli interessi dei residenti e delle attività commerciali.

Nei prossimi giorni l’area di piazza Garibaldi verso Via Vittorio Veneto sarà interessata da un intervento fondamentale per la realizzazione di un nuovo scolmatore lungo la rete fognaria, che prevede lo scavo e la successiva posa di un elemento prefabbricato in cemento armato. Successivamente, l’impresa provvederà a completare un breve tratto di fognatura lungo la via Vittorio Veneto, per permettere il corretto funzionamento della rete.

La viabilità su via Veneto, così, sarà garantita per tutto il periodo del cantiere, salvo la necessità di chiudere l’accesso, per motivi di sicurezza, il tempo strettamente necessario al posizionamento dello scolmatore nella giornata di martedì 4 aprile.

Parallelamente proseguiranno i lavori di spinta per la posa del tratto lungo via Cairoli (zona ex Svit), mediante tecnologia Microtunneling. Una volta terminata la spinta in direzione di via Vittorio Veneto, la macchina verrà ruotata, per procedere in direzione via XXV Aprile.

«Ricordiamo che questi lavori rientrano nel più ampio intervento che prevede la realizzazione di una vasca di prima pioggia delle dimensioni di circa 900 m3 in piazza Libertà, finalizzati al superamento di un’infrazione comunitaria e i cui lavori civili risultano ad oggi quasi completati, oltre all’adeguamento del sistema fognario su tutto il territorio di Luino, per una lunghezza complessiva di circa 2.500 metri», commentano dall’amministrazione e da Alfa.

Ecco le modifiche alla circolazione nel dettaglio dalle ore 8.30 alle ore 12.30 del 4 aprile:

– in via Vittorio Veneto la temporanea istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli – ad eccezione dei mezzi necessari per l’esecuzione dei lavori;

– le emergenze saranno gestite a cura della ditta incaricata dei lavori – con l’obbligo della presenza di un moviere in piazza Garibaldi, in prossimità del cantiere;

– i veicoli provenienti da Via XV Agosto e da Via Monsignor Comi giunti in piazza Garibaldi hanno l’obbligo di proseguire in direzione del sistema rotatorio della Rotonda Verbano;

– i veicoli circolanti su viale Dante e su via Piero Chiara che si immettono nel sistema rotatorio della Rotonda Verbano hanno l’obbligo di proseguire dritto.