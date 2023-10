Autonomia, il presidente della Repubblica firma il disegno di legge. «Obiettivo finale più vicino»

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Come reso noto nella giornata di oggi, giovedì 23 marzo, dal Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato i disegni di legge delega per la riforma fiscale e di disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. I due disegni di legge possono ora essere presentati in Parlamento.

«Un ringraziamento al presidente Mattarella. Dal Quirinale giunge un’ottima notizia che rende ancor più forte e concreta la spinta verso il raggiungimento di un traguardo auspicato e fortemente voluto dai lombardi», ha commentato il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana.

«L’azione puntuale e rapida del ministro Calderoli che, fin dall’inizio del suo mandato, si è dedicato a questa materia – ha aggiunto – si è rivelata vincente e oggi possiamo dire che la strada verso l’applicazione dell’autonomia è finalmente meno tortuosa. Da parte nostra continueremo a seguire con grande attenzione un percorso che renderà più forte non solo la Lombardia ma tutte le Regioni italiane».

Anche il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia, con delega all’Autonomia, Mauro Piazza ha espresso la propria soddisfazione per la firma del presidente Mattarella sul disegno di legge evidenziando come «questo atto sia la conferma di un processo di attuazione del dettato costituzionale».

«Un altro tassello fondamentale che ci spinge a essere ancor più intraprendenti per far diventare l’autonomia realtà. Ancora una volta è giusto sottolineare come i lombardi siano determinati per ottenere quanto richiesto anche attraverso un referendum. E noi, come Regione, – ha concluso – saremo sempre al loro fianco per centrare questo obiettivo fondamentale e centrale nel nostro programma di governo».