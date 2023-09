Luino, picchiato in centro per la droga: resta in carcere l’uomo arrestato

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Resta in carcere a Varese il trentacinquenne arrestato nella notte tra sabato e domenica scorsi per i fatti avvenuti in una casa del centro di Luino, dove a seguito di una lite un giovane extracomunitario è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

L’uomo, assistito dall’avvocato Paolo Bossi, è comparso questa mattina davanti al gip per l’udienza di convalida del fermo e si è avvalso della facoltà di non rispondere. In questa sede è stata chiesta la misura alternativa degli arresti domiciliari ma il giudice si è riservato e la decisione arriverà nei prossimi giorni.

Allo stato attuale le contestazioni a carico dell’uomo sono due: estorsione e sequestro di persona.

Stretto riserbo in merito alla dinamica dell’episodio che si è verificato in una abitazione di via Vittorio Veneto. La vicenda pare essere legata ad un debito di droga che avrebbe portato all’aggressione ai danni del giovane.