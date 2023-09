Regione Lombardia, svelata la giunta “Fontana bis”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

«Abbiamo cercato di realizzare una Giunta di qualità, la migliore possibile nell’interesse dei cittadini lombardi. Il confronto per arrivare alla composizione dell’Esecutivo è stato rapidissimo: la coalizione ne è uscita rafforzata»: ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, presentando la nuova Giunta regionale nella Sala Biagi di Palazzo Lombardia.

«Siamo arrivati alla sintesi – ha proseguito il governatore – con sole tre riunioni. Abbiamo cercato di comporre una Giunta che sia la più rappresentativa possibile dei territori. Gli assessori hanno per lo più partecipato alle elezioni e vinto la propria battaglia elettorale: questo significa essere radicati territorialmente e saper rappresentare le singole comunità».

«Sarà un’avventura stimolante. Agli assessori – ha sottolineato Fontana – chiedo di approcciare il loro lavoro con l’umiltà che è alla base di ogni attività umana, e nel rispetto del Consiglio regionale. Come nella passata legislatura, avremo massima considerazione del Consiglio che è il vero luogo di rappresentanza della nostra Regione».

«La coalizione di maggioranza – ha detto ancora Fontana – continuerà a confrontarsi in tutte le sedi opportune, dagli incontri dei capidelegazione a quelli dei capigruppo: proseguiremo col metodo di governo adottato in questi anni, con la medesima capacità propositiva. Privilegiamo le idee migliori a prescindere da chi le propone. Ringrazio i rappresentanti dei partiti che in questi incontri hanno dimostrato grande sensibilità e disponibilità».

Tra riconferme – in particolare quella dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, unico “tecnico” – e volti nuovi, a comporre la squadra di governo del “Fontana Bis” sono dunque sette esponenti di Fratelli d’Italia, cinque della Lega, due di Forza Italia e un rappresentante di Lombardia Ideale. In tutto 16 assessori (11 uomini e 5 donne) e 4 sottosegretari (3 uomini e 1 donna).

Il ruolo di vicepresidente è stato affidato a Marco Alparone (FDI), mentre tra i varesini l’unica ad aver ottenuto un assessorato, quello alla Cultura, è la gallaratese Francesca Caruso. Nulla di fatto per Giacomo Cosentino e per Raffaele Cattaneo, quest’ultimo però nominato sottosegretario alle relazioni internazionali ed europee.

«A caratterizzare questo percorso – aveva affermato ieri il governatore – è stata la definizione di deleghe mirate a rappresentare tutte le esigenze dei cittadini con l’individuazione di persone competenti, capaci e con un grande senso di appartenenza alla Lombardia. Ancora grazie a tutte le forze politiche che mi hanno sostenuto nella corsa alla riconferma come governatore dei lombardi e per la serietà e l’impegno dimostrato anche nelle riunioni convocate per individuare la nuova Giunta».

I nuovi assessori

Marco Alparone (FdI): vicepresidente, Bilancio e Finanza;

Guido Bertolaso (tecnico): Welfare;

Romano La Russa (FdI): Sicurezza e protezione civile;

Claudia Terzi (Lega): Infrastrutture e opere pubbliche;

Elena Lucchini (Lega): Famiglia e solidarietà sociale;

Francesca Caruso (FdI): Cultura;

Simona Tironi (FI): Istruzione, formazione e lavoro;

Barbara Mazzali (FdI): Turismo, marketing territoriale e moda;

Alessandro Beduschi (FdI): Agricoltura, sovranità alimentare e foreste;

Giorgio Maione (Lombardia Ideale): Ambiente e clima;

Paolo Franco (FdI): Casa e housing sociale;

Massimo Sertori (Lega): Enti locali, montagna;

Franco Lucente (FdI): Trasporti e mobilità sostenibile;

Alessandro Fermi (Lega): Università, ricerca, innovazione;

Guido Guidesi (Lega): Sviluppo economico;

Gianluca Comazzi (FI): Territorio.

Sottosegretari

Lara Magoni: Sport e giovani;

Raffaele Cattaneo: Relazioni internazionali ed europee;

Marco Piazza: Autonomia e rapporti con il Consiglio regionale;

Ruggero Invernizzi: Controlli patrimonio e digitalizzazione.