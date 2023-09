Fontana a cena con i leghisti varesini. Mercoledì la giunta regionale: «Mancano alcuni dettagli»

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(a cura di Riccardo Canetta per Varesenoi.it) Resta ancora qualcosa da definire, prima di poter annunciare la nuova giunta di Regione Lombardia. L’ultima parola spetta al presidente Attilio Fontana che, nel frattempo, lunedì sera ha incontrato amministratori e militanti leghisti del territorio all’Osteria del Centenate a Varese per la “Cena della vittoria”.

La fumata bianca per il nuovo esecutivo di Palazzo Lombardia (dove mercoledì 15 marzo si terrà il primo Consiglio regionale) è attesa per dopodomani, quando è in programma un nuovo vertice del centrodestra. «Mercoledì sera – conferma Fontana – ci troviamo a Roma e andiamo avanti finché non avremo trovato un accordo, ma ormai siamo veramente molto vicini, mancano alcuni dettagli ma poi penso si possa chiudere».

Il governatore parla di «limature», di «alcune competenze che vanno unificate o spacchettate». “Spacchettamento” che, si vocifera, potrebbe riguardare in particolare l’assessorato alla Sanità.

La conferma arriverà nel giro di 48 ore. Anche per quanto riguarda la probabile assenza di assessori varesini (mentre Giacomo Cosentino di Lombardia Ideale e Raffaele Cattaneo di Noi Moderati rimangono in corsa per un posto da sottosegretario). Fontana non si sbottona: «Non possiamo anticipare niente perché non abbiamo parlato di nomi», dice.

Lunedì sera, invece, la “cena della vittoria” era tutta varesina: «È una festa per la Lega, un vero partito, pieno di amici e sostenitori, che quando ottiene un risultato vuole festeggiare con tutti loro», afferma Fontana. E a festeggiare sono stati 130-140 leghisti, tra militanti, simpatizzanti e amministratori.

Ad accogliere all’ingresso il presidente della Regione sono stati il segretario provinciale Andrea Cassani e quello della sezione di Varese Marco Bordonaro, insieme a Emanuele Monti, l’unico consigliere regionale varesino del Carroccio in questa nuova legislatura.

All’interno c’erano anche il segretario di Busto Arsizio Alessandro Albani e quello di Gallarate Giorgio Caielli, gli ex consiglieri regionali Francesca Brianza e Marco Colombo, l’eurodeputata Isabella Tovaglieri e l’onorevole Stefano Candiani.