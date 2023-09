Luino, totem informativi e colonnine di ricarica per e-bike sul lungolago

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Il turismo è un aspetto dal quale l’alto Verbano non può di certo prescindere. Da decenni il territorio è infatti una delle mete predilette dei villeggianti d’Oltralpe, che scelgono il Luinese e le sue valli come luogo in cui trascorrere le proprie vacanze o che accorrono numerosi il mercoledì per godersi una giornata tra le bancarelle dello storico mercato di Luino.

Per questo anche Palazzo Serbelloni continua a guardare all’aspetto turistico come a un ambito da valorizzare sempre più, incrementando anche l’offerta di servizi che diano al viaggiatore la possibilità di vivere il periodo di permanenza come un local e un senso di familiarità con il territorio.

A questo obiettivo mirano i due interventi con cui il Comune ha scelto di partecipare alla seconda finestra del bando “Ogni Giorno in Lombardia”, per cercare di ottenere dalla Regione un contributo da 30mila euro a sostegno dell’installazione – dal valore complessivo di circa 43mila euro – di due tipologie di infrastrutture dedicate all’incentivazione della mobilità alternativa e sostenibile e alla disponibilità di tutte le informazioni turistiche necessarie come mappe, offerta ricettiva, eventi, cenni culturali su luoghi e monumenti.

Nello specifico si tratta, in un caso, della posa di due Totem Touch interattivi per la promozione turistica in due punti strategici del lungolago, ovvero in piazza Libertà, accanto all’Imbarcadero, e nei pressi di Palazzo Verbania, con un’interfaccia multilingue, integrata con il portale visitluino.eu e la piattaforma turistica digitale di prossima realizzazione, in grado di fornire informazioni 24 ore su 24 e dunque anche negli orari di chiusura dell’Info point ubicato nell’ex Kursaal.

Il secondo progetto riguarda invece l’installazione di un servizio di ricarica per e-bike, monopattini o altri mezzi individuali elettrici, con colonnine e rastrelliere per il parcheggio.

Anche sul territorio cittadino la circolazione di e-bike e monopattini è difatti in continuo incremento, sia per l’elevato numero di turisti nordeuropei che sceglie di utilizzare questi mezzi, sia per la sua morfologia, caratterizzata da forti pendenze e con un’ampia estensione di percorsi fuori strada per cui le biciclette a pedalata assistita rappresentano un’ottima alternativa per visitarlo in maniera sostenibile e con minore fatica.

Tre colonnine di ricarica multipresa verranno quindi affiancate agli stalli già presenti in alcuni punti di piazza Libertà in modo tale da potenziare i parcheggi già esistenti con un intervento minimo, mentre due nuove rastrelliere per bici e monopattini (anch’esse dotate di dispositivo di ricarica) verranno posizionate tra la piazza e il Porto Vecchio. Entrambe le infrastrutture saranno dotate di interfaccia con app gestionale di facile utilizzo e con indicazioni multilingue e le prese saranno attivabili direttamente attraverso il proprio smartphone.

Entrambe le opere hanno dunque un interesse fondamentale in ottica turistica, ma rappresentano anche una modalità di comunicazione e informazione utile per tutti i cittadini luinesi che potranno approfittare dei touch totem per informarsi direttamente, ad esempio durante una passeggiata, così come fare uso degli stalli di ricarica per i propri mezzi a propulsione elettrica.