Il governatore lombardo Fontana incontra la presidente del Consiglio Meloni: «Priorità la crisi idrica»

«Un piacevolissimo incontro durante il quale abbiamo condiviso la volontà di lavorare insieme con la garanzia del presidente del Consiglio di essere aperta all’ascolto e al dialogo. L’obiettivo comune è quindi quello di fare tutto ciò che è necessario per raggiungere risulti condivisi»: così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana oggi, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni.

«Una delle priorità principali adesso – ha spiegato il governatore – è la crisi legata alla siccità, siamo tutti consapevoli che servono sia interventi immediati che a medio termine per cercare di risolvere il problema nella sua complessità. È un dato di fatto che tale situazione ciclicamente si ripresenti».

«La situazione di scarsità idrica purtroppo, è del tutto in linea a quella dello scorso anno», aveva dichiarato proprio ieri l’assessore regionale Massimo Sertori, coordinatore delle attività del tavolo permanente per l’utilizzo della risorsa idrica in Lombardia, nell’annunciare la convocazione di un nuovo tavolo regionale per il 2 marzo.

«Confido sul senso di responsabilità di tutti i soggetti pubblici e privati. Abbiamo convocato un nuovo tavolo regionale per un aggiornamento sulla situazione delle riserve idriche in vista della prossima stagione irrigua estiva 2023 e per valutare le misure più opportune per fronteggiare la crisi idrica che vediamo nuovamente davanti a noi, salvo precipitazioni importanti che ad oggi non siamo in grado di prevedere».