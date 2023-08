La promessa di Melis: «Ogni giorno tenterò tutte le strade per rispondere alle esigenze dei cittadini»

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Le immagini che ripercorrono la crescita di Fratelli d’Italia, passata in dieci anni dal 2 al 26 per cento, ad aprire la serata. In chiusura una promessa: «Se sarò eletto, non passerà giorno in cui non tenterò tutte le strade per dare una risposta concreta alle vostre esigenze».

Parola di Luigi Melis, candidato con Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, che giovedì sera ha chiuso la propria campagna elettorale al centro socio-culturale di via Patrioti, nella sua Solbiate Olona, dove è stato sindaco per dieci anni. «Non potevo che farlo qui – ha esordito – dove ho portato avanti una linea pragmatica al servizio dei cittadini». La stessa che intende portare in Regione Lombardia.

Al termine di un viaggio che lo ha condotto in tutti i Comuni della provincia, Melis – sollecitato dalle domande di Antonio Pennino e Roberta Lamperti – ha snocciolato alcuni punti del suo programma.

Partendo dalla sanità: «La risposta non è chiudere gli ospedali, ma avere dei reali presidi sul territorio che scongiurino gli intasamenti dei pronto soccorso».

Grande attenzione al tema della sicurezza: «Andrò a riproporre quanto fatto sul territorio. Con me, Solbiate è stato un comune molto attivo da questo punto di vista». Un’idea è quella di puntare su convenzioni tra paesi limitrofi: «La Polizia locale segue orari da negozio. Una convenzione tra Comuni permetterebbe di ridurre i costi aumentando i servizi. Si può fare da subito e per di più Regione prevede dei contributi. In Valle Olona si potrebbe creare un comando unico, lasciando da parte i campanilismi, per avere pattugliamenti anche notturni dalla sponda est alla sponda ovest del fiume».

Per quanto riguarda i trasporti, Melis ha ricordato il suo impegno per ottenere lo svincolo di Solbiate sulla Pedemontana: «Un’opera vitale per dare nuova linfa alle aziende. Ma deve essere portata a termine: deve arrivare a Orio al Serio. Regione deve dare certezza della conclusione di quest’opera, altrimenti avremmo una cattedrale del deserto, peraltro molto cara». Con un punto fermo: «Aspetto ecologico e aspetto produttivo devono muoversi di pari passo».

Spazio anche alla volontà di sostenere il rilancio del turismo di alta gamma, un progetto illustrato da Roberta Lamperti e relativo in particolare alla valorizzazione del “distretto dei laghi”, apprezzatissimo dai turisti stranieri. Sul lavoro: «Occorre rendere più semplice l’operatività delle imprese, lasciar esprimere loro potenzialità».

Centrale la formazione: «Scuole professionali, aziende e amministrazioni devono lavorare in simbiosi. Il Comune di Solbiate Olona lo ha fatto quand’ero sindaco, permettendo a tante persone che avevano perso il lavoro di ricollocarsi. Altro che reddito di cittadinanza».

Melis ha voluto dire la sua anche in fatto di immigrazione: «Sono stato il primo sindaco in provincia di Varese ad accogliere i profughi durante la crisi in Libia, quindi nessuno può darmi del razzista. Però bisogna regolamentare i flussi: queste persone devono essere accolte, dando loro dignità. La finta accoglienza porta invece degrado e conflitti tra poveri».

Il candidato di Fratelli d’Italia ha poi ribadito l’impegno per l’ambiente, con una particolare attenzione alla Valle e al fiume Olona: «Tutti i comuni devono partecipare e non con azioni spot. Si devono individuare e colpire gli abusi, eliminando gli scarichi in deroga».

Quindi la «promessa»: «Posso garantire che non dimenticherò la Valle, Solbiate e la provincia di Varese. Se sarò eletto, non passerà giorno in cui non tenterò tutte le strade per dare una risposta concreta alle vostre esigenze. Il mio impegno al vostro servizio, come sempre».

Informazione politico-elettorale