Cunardo, neve artificiale per salvare la stagione sugli sci

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Alla fine nemmeno un cannone spara neve di ultima generazione è bastato per far fronte al clima anomalo di questo inverno, a causa del quale la stagione sciistica alla Baita del Fondista di Cunardo è quasi andata persa.

“Quasi” perché con l’abbassamento delle temperature registrato nelle ultime ore, l’apparecchio per la neve artificiale (acquistato grazie al contributo economico di Regione Lombardia, Comune e Comunità montana) è entrato in funzione, e ciò ha reso possibile l’allestimento di una parte di pista.

Da domani e solo per i weekend, la struttura gestita dallo Sci Club di Cunardo riaprirà al pubblico. Ma l’offerta, per adesso, è obbligatoriamente limitata: si potrà sciare lungo una pista ad anello di 600 metri, che corrispondono a circa il 25% della lunghezza complessiva dell’impianto a pieno regime, che sfiora i due chilometri e mezzo. Turisti e cittadini non dovranno pagare una quota fissa per accedere a questo spazio, ma lo Sci Club accetterà offerte per coprire i principali costi di gestione, gravati quest’anno dal caro bollette. Con un’attività ridotta al minimo, infine, non sarà possibile noleggiare l’attrezzatura sul posto.

«Purtroppo l’inverno è stato particolarmente strano – commenta Gian Antonio Gianantonio, presidente dello Sci Club di Cunardo – In questi ultimi giorni siamo riusciti a fare neve per la prima volta dall’inizio di gennaio, quando avevamo provato a sfruttare le temperature basse per produrre qualcosa con il cannone, ma il risultato non era stato sufficiente per organizzare una pista, perché tra le 5 del mattino e le 10, le temperature si alzavano in modo significativo. Non siamo gli unici in questa situazione, che è identica in numerosi impianti di tutto il nord Italia. Al centro sud, invece, la neve è arrivata e le piste sono in funzione». Tutto al contrario, insomma.

Nei prossimi giorni è previsto un nuovo abbassamento delle temperature, ma la situazione alla Baita del Fondista non cambierà di molto: «Proveremo a fare un po’ di scorte con la neve artificiale – spiega Gianantonio – così da intervenire nei punti di pista che si scioglieranno con il caldo».

Sfumata la possibilità di aprire l’impianto sotto le vacanze di Natale, come ipotizzato verso metà dicembre dallo Sci Club, la stagione ad oggi non è comunque da considerare del tutto sprecata. Lunedì inizieranno le tradizionali attività con le scuole del territorio. «Le prenotazioni erano 500 ad inizio gennaio – aggiunge in conclusione il presidente dello Sci Club – poi siamo stati costretti ad annullare i programmi. Ora partiremo con dei turni ridotti, usando il poco spazio che abbiamo a disposizione per l’allestimento di tre campi scuola».