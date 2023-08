Carignola (Pd): «Intercettare esigenza di formazione e costruire politiche inclusive e trasversali»

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

«È di oggi la pubblicazione dei dati di uno studio commissionato da Confartigianato Varese. Un dato emerge chiaro e prepotente: la formazione dei giovani rispetto al lavoro è estremamente scarsa. I ragazzi non sanno come investire sulla propria formazione professionale, non conoscono le possibilità, non hanno strumenti adeguati per arrivare preparati al momento in cui dovranno mettersi sul mercato» è il commento di Luca Carignola, candidato per il partito democratico alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio.

«Di conseguenza, le aziende rischiano di non trovare personale adatto alle specifiche esigenze imprenditoriali.

Un problema di pochi? Direi di no, visto che in Lombardia oggi 400mila ragazze e ragazzi non studiano e non sono impegnati in percorsi di formazione o lavoro. Sono i cosiddetti NEET, e dobbiamo fare molto di più per trovare soluzioni in grado di restituire loro una speranza.

La responsabilità di Regione Lombardia su questo tema è chiara: sono in capo all’Ente le competenze legate alla formazione dei ragazzi e non possiamo fingere che questo non sia strettamente connesso a una crisi occupazionale senza precedenti.

Implementando il sistema dei centri per l’impiego e agganciandoli agli uffici Informagiovani – conclude Luca Carignola – possiamo intercettare questa esigenza di formazione e costruire politiche attive per il lavoro, più inclusive e trasversali, anche da un punto di vista generazionale».