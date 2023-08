Lavori di Alfa in centro a Luino, nuove modifiche alla circolazione

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Prosegue a spron battuto il cronoprogramma dei lavori di rifacimento della rete fognaria a Luino, che interessano il centro cittadino della città. Tante, in questi mesi, le modifiche alla circolazione disposte, che hanno causato disagi a residenti, commercianti ed automobilisti.

L’ingente intervento di Alfa srl prosegue, con l’obiettivo di evitare di ricevere sanzioni da parte della Comunità Europea, e per questo motivo la Polizia locale ha emesso un’ordinanza per ulteriori cambiamenti alla viabilità, nei prossimi giorni, che riguardano l’area e le strade nei pressi di piazza Garibaldi.

Per questa ragione, dalle ore 8.30 di domani, lunedì 23 gennaio, sino al termine dei lavori che interessano piazza Garibaldi, sono stati disposti differenti temporanei provvedimenti alla circolazione stradale.

Ecco le modifiche nel dettaglio:

– viale Dante/rotonda Verbano: all’intersezione piazza Garibaldi/via Vittorio Veneto, la temporanea istituzione dell’obbligo di direzione diritto per tutti i veicoli circolanti sul lungolago (come durante le ore nei mercoledì di mercato);

– piazza Garibaldi: temporanea istituzione del divieto di accesso in direzione di via Vittorio Veneto – per tutti i veicoli provenienti da viale Dante – lungolago;

1. i veicoli provenienti da viale Dante, giunti all’altezza della Rotonda Verbano, non potranno procedere in direzione di via Vittorio Veneto, ma dovranno proseguire dritto in direzione del Comune di Germignaga o in direzione del Comune di Maccagno con Pino e Tronzano;

2. i veicoli provenienti da via XV Agosto e da via Monsignor Comi giunti in Piazza Garibaldi potranno accedere in via Vittorio Veneto;

– via XV Agosto: la temporanea sospensione dell’ordinanza n. 99 del 14 giugno 2017 avente per oggetto “istituzione divieto di transito per tutti i veicoli di massa complessiva superiore a T. 3,5 specificatamente alle seguenti categorie: autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d’opera, trattori stradali, mezzi speciali, macchine agricole e macchine operatrici”.