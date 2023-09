“Ceresio in Giallo”, oltre 500 le opere in gara per l’edizione 2022-2023

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Chiuse con numeri da record e in netta crescita rispetto all’anno scorso le iscrizioni al concorso letterario internazionale Ceresio in Giallo.

L’edizione 2022-2023 vede in lizza 512 opere pronte a contendersi i ricchi premi delle diverse sezioni del concorso promosso e organizzato dalla Pro Loco di Porto Ceresio. In particolare, in gara ci sono: 343 romanzi gialli editi, 124 racconti inediti ambientati sui laghi, 28 Gialli nel cassetto e 17 romanzi per ragazzi per la nuova sezione GialloJunior.

Anche quest’anno il concorso coinvolge autori da tutta Italia e dall’estero con due candidature addirittura dalla Turchia, in un panorama letterario che abbraccia autori dai 13 ai 93 anni.

Dati e curiosità

Diffusione territoriale. Tra Regioni italiane (19 presenti) si distingue la Lombardia con 114 opere. Sul podio, al secondo posto il Lazio con 63 e al terzo a pari merito Emilia Romagna e Piemonte con 47, tallonati da Liguria e Veneto con 31; molto bene la Campania con 27, la Puglia con 14 candidature e a seguire tutte le altre. Ottimo risultato anche delle isole con il derby vinto dalla Sicilia con 12 opere contro le 9 della Sardegna. Significative anche le candidature dall’estero che confermano la vocazione internazionale del concorso: 9 opere dalla Svizzera e 2 dalla Turchia, presente per la prima volta e un’opera anche da Francia, Lussemburgo, Austria e Regno Unito.

Età. Il più giovane partecipante ha 13 anni, seguito da autori di 15 e 16, mentre il decano ne ha 93. Gli under 35 in tutto sono 44 e concorreranno per il ‘Premio Giovani Autori Claudio De Albertis’ per entrambe le macro sezioni del concorso: romanzi editi con 22 autori in gara e racconti inediti con 22 autori.

Genere. Anche quest’anno il concorso rileva la netta prevalenza di uomini con 329 autori in gara contro 189 autrici. La forbice di genere è particolarmente visibile nei romanzi editi con 236 autori e 112 autrici, e più sfumata nei racconti inediti, dove sono 68 gli uomini contro 56 donne, e nei Gialli nel cassetto con 17 uomini e 11 donne per arrivare alla sezione Giallo Junior dove il rapporto si ribalta con 8 uomini e 10 donne.

Scenari lacustri da brivido. La sezione dedicata ai racconti inediti ambientati sui laghi incorona decisamente il lago Ceresio/Lugano che fa da sfondo a 22 racconti ambientati equamente sulla sponda italiana e su quella svizzera. Seguono tutti i grandi laghi del Nord, Maggiore, Varese, Como, Garda e Orta. A conferma della provenienza di lavori da tutta Italia, tra le ambientazioni lacustri ci sono anche il Lago di Carezza, Massaciuccoli, Anterselva, Canterno, Alleghe, il lago di Bracciano e tanti altri. Presenti anche due i laghi stranieri: lago di Zurigo (Svizzera) e il lago di Worth (Austria).

La giuria

La parola passa ora alle Giurie composte, per romanzi editi, racconti inediti e gialli nel cassetto da rappresentanti dell’Accademia della Crusca, dell’Associazione Dante Alighieri di Lucerna, direttori di quotidiani, giornalisti, editor, scrittori, docenti, rappresentanti dei sistemi bibliotecari, librai indipendenti e gruppi di lettori e presieduta dall’Ambasciatore italiano in Svizzera Silvio Mignano.

Per Giallo Junior, la parola passa invece a una giuria speciale composta da insegnanti, sociologi e psicologi presieduta da Francesca Maisano psicologa e psicoterapeuta dell’età’ evolutiva del Fatebenefratelli di Milano

I premi

Sezione romanzi editi gialli, noir, polizieschi e thriller : primo premio Banca Euromobiliare 1500 euro, secondo 700 euro, terzo 500 euro. ‘Premio Giovani Autori Claudio De Albertis’ 1000 euro, Premio Laghi 300 euro.

Sezione racconti gialli inediti ambientati sui laghi: primo premio ‘Francesco Paolo Musajo Somma di Galesano’ 500 euro, secondo 250 euro, terzo 150 euro. Premio Porto Ceresio di 200 euro al miglior racconto ambientato sul Lago Ceresio e Premio Giovani Autori Claudio De Albertis 300 euro. Per i 20 racconti finalisti la pubblicazione nell’Antologia ‘Laghi e Delitti’ di F.lli Frilli Editori.

Sezione romanzi gialli inediti/Gialli nel cassetto: al primo classificato la pubblicazione nella collana Super Bross Noir della F.lli Frilli Editori.

Sezione romanzi gialli editi per ragazzi 9+/Giallo Junior: primo premio ‘Regio Insubrica’ di 1000 euro, secondo 400 euro, terzo 200 euro.

La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 21 maggio alle ore 15.00 nel Salone Estense all’interno della prestigiosa sede del Comune di Varese e sarà l’occasione per una grande festa di incontro tra autori e lettori in cui verrà’ anche attribuito un premio alla carriera. I promotori del concorso ringraziano il Comune di Varese per l’ospitalità e il supporto all’iniziativa.

Aggiornamenti sull’evoluzione del concorso con finalisti e vincitori saranno comunicati sulla pagina Facebook Ceresio in Giallo.