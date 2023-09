Si riuniscono tesserati e simpatizzanti di “Italia Viva-Azione Verbano” (area luinese)

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Domani, lunedì 21 novembre, alle ore 20.30, a Maccagno, si terrà la seconda riunione del gruppo di tesserati e simpatizzanti di “Italia Viva-Azione”, partito che ha partecipato alle scorse elezioni politiche, informalmente chiamato come “Terzo Polo”.

La riunione, con diversi punti all’ordine del giorno, è stata organizzata dal circolo “Italia Viva-Azione Verbano (area luinese): l’approvazione del verbale dello scorso 4 novembre, in occasione della prima riunione a Germignaga, gli aggiornamenti e le indicazioni politiche dai coordinatori provinciali, regionali e nazionali, e il lavoro per la politica locale area Verbano, attraverso contatti con amministrazioni e associazioni.

Non da ultimo si parlerà delle prossime elezioni regionali in Lombardia, con l’organizzazione ed iniziative di campagna elettorale pro Letizia Moratti, che da pochi giorni si è dimessa dal ruolo di vicepresidente della Regione Lombardia.

«Si avvisa che chi avesse intenzione di partecipare o aderire al gruppo, per ora senza alcun vincolo di tesseramento, può contattare direttamente me via mail al pg.manfre@tin.it – spiega il coordinatore di Italia Viva Luino”, Piergiorgio Manfrè -. Per eventuali altri interessati impossibilitati alle presenza per motivi di lavoro, studio, salute e altro, vi sarà la possibilità di partecipare alla riunione via ZOOM ricevendo le relative credenziali e l’autorizzazione all’accesso».