Tutto pronto per l’inaugurazione della sede dell’associazione “Con i Diabetici a Luino”

L’associazione “Con i Diabetici a Luino” nasce come associazione di pazienti, con il patrocinio di Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano ed AVIS Comunale Luino.

Lo scopo di questa nuova realtà è di riunire i pazienti con diabete per dare voce e unione alle loro istanze, fornire loro consulenza sulle procedure burocratiche e sui diritti loro riconosciuti dalle varie leggi statali e regionali, offrire loro percorsi di formazione per una maggiore consapevolezza e conoscenza della malattia e per la gestione della terapia, in special modo della terapia insulinica che richiede attenzione, precisione, capacità di adeguare la terapia al proprio stile di vita.

L’associazione, che aderisce al CLAD, Coordinamento Lombardia Associazioni Diabetici, promuove, inoltre, un messaggio di vita salutare rivolto a tutta la popolazione, organizzando mostre e promuovendo incontri sul corretto stile di vita e sull’alimentazione consapevole.

La sindrome diabetica ha grande impatto sulla vita sociale. In Italia in media ne è affetto l’8% della popolazione con punte che arrivano al 20% in alcune realtà. L’impatto è negativo, se pensiamo ai costi vivi della gestione (farmaci, presidi, visite mediche) e lo è ancor di più se pensiamo alle complicanze, alcune fortemente invalidanti. Inoltre è da considerare che colpisce larghi strati della popolazione attiva, con riflesso negativo sulle attività produttive per giornate di lavoro perse.

Ma non da meno è l’impatto sulla popolazione anziana che, grazie anche al diabete, diventa più fragile, fa maggior ricorso a cure mediche con aumento della spesa sanitaria, e via via perde autonomia funzionale, con maggiore necessità di assistenza sia domiciliare che residenziale. Prevenire il diabete e prevenire le complicanze è possibile con un corretto stile di vita e, a malattia conclamata, con le attuali terapie sia farmacologiche che tecnologiche.

“Con i Diabetici a Luino” intende fare proprio questo: creare consapevolezza e diffondere il messaggio che prevenire, guarire si può, rispettando norme salutari, che non significano rinunce ma semplicemente ordine e discernimento.

Per tutte queste ragioni, l’amministrazione comunale di Luino ha mostrato particolare sensibilità all’argomento, a partire dal sindaco Enrico Bianchi e dall’assessora Elena Brocchieri, e ha voluto permettere all’associazione di fruire dei locali presenti nel Parco Hussy per le sue attività sociali: lo “Sportello Diabete”, quindi, è aperto ogni giovedì mattina dalle ore 10.00.

Il 17 novembre ci sarà l’inaugurazione ufficiale della sede. Dopo il taglio del nastro a Parco Hussy alle ore 16.00, si terrà un incontro pubblico sul tema Vivere con il diabete nel 2022: attualità e prospettive future alle ore 18.00 a Palazzo Verbania, i cui relatori saranno la dottoressa Maria Luigia Mottes, presidente del Coordinamento Lombardia Associazioni Diabetici, e il dottor Federico Bertuzzi, Responsabile Struttura Complessa Diabetologia dell’ Ospedale Niguarda di Milano, esperto di chiara fama di nuove tecnologie e trapianto di isole pancreatiche.

Sono previsti anche interventi di saluto del primo cittadino, dell’onorevole Andrea Pellicini, della responsabile Struttura Complessa Medicina Interna Ospedale di Luino, la dottoressa Tiziana Attardo, del presidente di RC Laveno Luino Alto Verbano, l’avvocato Paolo Soattini, della presidente AVIS Comunale Luino, la dottoressa Laura Berutti, e della presidente dell’associazione “Con i Diabetici a Luino”, Cinzia De Rossi.