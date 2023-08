Bocce, all’assemblea dei Delegati Nazionali della Lombardia eletti tre varesini

Tempo medio di lettura: 3 minuti

(a cura di Roberto Bramani Araldi) Forse il mondo delle bocce non si è completamente reso conto dell’importanza di quanto avvenuto nell’Assemblea delle Società Lombarde svoltasi al palazzo CONI di via Piranesi a Milano sabato 5 novembre, ma in quel momento si è veramente voltato pagina dando origine a un cambiamento netto e radicale che segna uno spartiacque fra il prima e il dopo.

Lì nella sala dove si sono riuniti gli Affiliati – i presidenti delle Società – i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici dovevano essere eletti i Delegati Nazionali, per quanto attiene la Regione Lombardia, che dovranno partecipare all’Assemblea Nazionale che è l’Organo supremo della Federazione alla quale spettano poteri deliberativi, in particolare presiede all’elezione del Presidente Federale e del Consiglio Federale – art. 18 dello Statuto Federale -.

Alla Regione Lombardia spettavano 48 Delegati, così suddivisi: 39 delegati in rappresentanza degli Affiliati, 6 delegati in rappresentanza degli Atleti e 3 delegati in rappresentanza dei Tecnici sui 360 che comporranno la predetta Assemblea Nazionale.

Si è voltato pagina perché, come ha sottolineato il Presidente Nazionale Giunio De Sanctis nel suo intervento su piattaforma Zoom da Roma, è finita l’era della rappresentanza diretta: non saranno più tutte le Società orbitanti intorno al pianeta bocce a eleggere gli organi direttivi della Federazione, bensì i delegati che sarebbero usciti dalle varie assemblee regionali.

Come si può facilmente comprendere una svolta epocale.

L’Assemblea si è sviluppata secondo i canoni tradizionali, dopo la verifica che i presenti superavano la quota del 50+1 dei voti spettanti alle Società – condizione indispensabile per la validità della riunione -, con l’elezione del presidente nella persona di Maurizio Andreoli, Consigliere Federale e responsabile della Commissione Giovanile e del segretario, l’onnipresente ed eruttivo Alessandro Bianchi, e la lettura della relazione del presidente Moreno Volpi – a Roma assieme a De Sanctis – da parte del vice-presidente Costantino Faedda.

Relazione con luci e ombre, come da copione in un periodo sicuramente non facile, prima ostacolato dal virus, poi dalla crisi energetica connessa al conflitto in Ucraina.

Le ombre sono allocate soprattutto nel calo delle Società affiliate – da 283 nel 2020 a 263 nel 2022 – e nella diminuzione dei tesserati sia seniores – da 6555 a 5516 – che juniores – da 160 a 128 -.

Le luci sono da individuare nel fervore delle attività con l’elevato numero di gare organizzate – 530 – e nell’attenzione alle attività promozionali, principalmente nel settore giovanile.

Su questo punto si è soffermato in seguito Andreoli, facendo presente le difficoltà di reclutamento dei giovani, senza dimenticare le carenze di vocazione fra le fasce d’età comprese fra i 30 e i 50 anni; è in questi settori che devono essere compiuti gli sforzi maggiori e devono essere reperite le risorse anche economiche per potenziare il risveglio d’interesse per uno sport sì numericamente importante, ma per il quale occorre scovare nuova linfa.

Le votazioni si sono svolte in modo rapido e ordinato, i dati relativi agli eletti sono ancora disaggregati, stante l’elevato numero delle preferenze consentito, comunque possiamo affermare ufficialmente che i tre delegati della Provincia di Varese – fra i quali Guido Bianchi e Barbara Tosi – sono stati eletti.

PILLOLE DI BOCCE

CAMPIONATI DEL MONDO A MERSIN TURCHIA

Raffa

Individuale Maschile

Luca Viscusi – campione del mondo

Coppia maschile

Mirko Savoretti/Luca Viscusi – campioni del mondo

Coppia mista

Giuliano Di Nicola/Laura Picchio – campioni del mondo

Individuale femminile

Chiara Morano – medaglia d’argento

Coppia femminile

Lea Morano/Sanela Urbano

Sconfitte in semifinale

Volo

Tiro di precisione

Daniele Grosso – campione mondiale

Tiro progressivo

Stefano Pegoraro – medaglia d’argento

Coppia

Grattapaglia/Nari – medaglia d’argento

11 novembre – Brezzo di Bedero – inizio regionale serale individuale ABCD