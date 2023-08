Covid, “ritorno alla normalità”: bollettino dati settimanale e reintegro personale sanitario “no vax”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Il neo Ministro della Salute Orazio Schillaci, a sei mesi dalla sospensione dello stato d’emergenza e in considerazione dell’andamento del contagio da Covid-19, ha scelto di avviare un progressivo ritorno alla normalità nelle attività e nei comportamenti, pur mantenendo l’appello ad adottare criteri di responsabilità e di rispetto delle norme vigenti.

Anche in base alle indicazioni prevalenti in ambito medico e scientifico, come si legge sul sito del Ministero, la pubblicazione del bollettino dei dati relativi alla diffusione dell’epidemia, ai ricoveri e ai decessi verrà ora reso noto con cadenza settimanale e non più quotidiana.

Decisione alla quale anche Regione Lombardia si è adeguata, confermando che gli aggiornamenti sulla pandemia verranno diffusi il venerdì.

Per quanto riguarda il personale sanitario incorso nella sospensione dall’attività per l’inadempienza all’obbligo vaccinale e l’annullamento delle multe previste per i “no vax”, in vista della scadenza al prossimo 31 dicembre delle disposizioni in vigore e della preoccupante carenza di personale medico e sanitario, è in via di definizione sempre da parte del Ministero un provvedimento che consentirà il reintegro in servizio prima del termine di scadenza della sospensione.

Diverse le critiche giunte nei confronti delle decisioni relative in particolare alla diffusione del bollettino dati, non solo da parte di data journalist e addetti ai lavori, ma anche da parte di esperti come lo statistico Livio Fenga che, come riporta Ansa, ha dichiarato che «a frequenze settimanali diventerebbe difficile, se non impossibile, la stima precoce dell’insorgenza di focolai e di nuove varianti, così come la costruzione di indicatori per la stima del ritardo fra il numero dei positivi e quello degli ospedalizzati».