Porto Ceresio, pista ciclopedonale fino al lago: finanziato il progetto

Negli scorsi giorni la Comunità Montana del Piambello ha ricevuto, dopo la presentazione della domanda a Regione Lombardia, il finanziamento del prolungamento dell’attuale tronco di posta ciclabile fino a piazzale Pozzi, a Porto Ceresio.

«Sì tratta di un altro importante risultato del lavoro svolto, avendo già dai primi mesi di mandato impostato il progetto di concerto con la Comunità Montana – commenta il sindaco Marco Prestifilippo -. È un intervento che avevamo già ideato nella nostra proposta elettorale: è fondamentale collegare quella che sarà la pista ciclabile della Valceresio al nostro lago in un luogo strategico rilevante in cui arriverà anche il nuovo lungolago in fase i progetto avanzato. Sarà uno sviluppo urbanistico innovativo».

Il tutto si unisce ad una nuova rotatoria all’intersezione di via Mazzini compresa nell’opera, che garantirà la sicurezza per pedoni, ciclisti e automobilisti. Il progetto realizza così più obbiettivi: sviluppo della mobilità dolce, sicurezza e ricongiungimento a Porto Ceresio tra centro storico e periferia.

Regione Lombardia cofinanzia dunque con 633mila euro il progetto per prolungare il primo tratto della pista ciclopedonale di Porto Ceresio, inaugurato lo scorso 1° aprile, fino alle rive del lago in prossimità di piazzale Pozzi, sotto la regia della Comunità Montana del Piambello.

«I tempi per la realizzazione dell’opera non saranno lunghissimi: se tutto procederà senza intoppi la Comunità montana e il Comune di Porto Ceresio contano di poter indire la gara d’appalto per la prossima primavera e concludere i lavori per il nuovo tratto di ciclabile entro l’inverno 2023-2024», commenta Paolo Sartorio, presidente della Comunità Montana del Piambello.

«Andrebbe così a completarsi il primo tratto verso nord della ciclopedonale che in futuro collegherà tutti i comuni della Valceresio partendo da Porto Ceresio e arrivando a congiungersi con la ciclabile della Valganna e con il capoluogo. Infine nel progetto presentato a Regione Lombardia oltre al tratto nuovo, sono stati inseriti oltre 150mila euro per la manutenzione della pista esistente tra Lavena Ponte Tresa, Cadegliano Viconago, Marchirolo, Cugliate Fabiasco, Valganna e Cunardo. Proseguiamo così non solo la realizzazione di tronchi nuovi, senza dimenticarci di quelli vecchi».