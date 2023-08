Gli Awen vincono la prima edizione di “JammStock Besozzo”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Sono gli Awen i vincitori della prima edizione di JammStock Besozzo, il concorso musicale dedicato alla musica d’autore organizzato dal JAMM club del JRC insieme al Comune di Besozzo e all’Astudio Recordings di Angera.

Il concorso si è svolto in due serate, tra venerdì 7 e sabato 8 ottobre, all’ex cotonificio Sonnino di Besozzo, area industriale riconvertita dall’amministrazione comunale in “casa dell’arte” dove sul palco sono saliti dieci differenti artisti (tra rapper del Lago Maggiore come Mindset e Giostra, rock band come Il Vertice, Monates, Electric Sheep, il bluesman Tuxedo e giovani cantanti come Ninfea), tutti attivi tra la provincia di Varese e la Lombardia.

«Siamo orgogliosi della bella risposta ricevuta sia da parte degli artisti che del pubblico – ha commentato il presidente di Jamm Club Fabio Franchini, tra i membri della giuria -. Per la nostra associazione quest’edizione è stata la prima, ma l’intenzione è che diventi un appuntamento fisso, sempre qui a Besozzo, per poter promuovere la musica d’autore. Vogliamo che i musicisti abbiano un luogo, un palco dove farsi conoscere e promuovere i propri brani e le proprie canzoni».

Il sindaco Gianluca Coghetto, presente durante le serate e sul palco per la premiazione: “Come Amministrazione, appena insediati, abbiamo collaborato alla realizzazione di questa bella iniziativa dando supporto e patrocinio, ci sembrava interessante l’idea di far suonare i gruppi musicali in questo spazio e la sua riuscita conferma che quest’area industriale dismessa si presta per eventi culturali, musicali e artistici».

«In attesa della sua completa rigenerazione e del recupero definitivo, questo edificio può diventare per Besozzo uno strumento di promozione del nostro territorio; è un bel segnale che quest’area di archeologia industriale continui ad affascinare il pubblico e le associazioni che chiedono di collaborare, creando manifestazioni che si aggiungono a quelle già organizzate dal Comune di Besozzo», ha proseguito Coghetto.

«A vincere è stata la musica, quello che ci batte dentro e che in queste due serate ha fatto battere il cuore delle persone presenti qui a Besozzo» queste le parole con cui gli Awen (Kostel Pastore, Massimo Sormani, Lucio Gorla, Alberto e Ottone De Patre), band di Luino capitanata da Kostel Pastore che in pochi mesi di attività conta già una partecipazione all’Ariston in occasione Sanremo Rock, ha celebrato la vittoria riproponendo dopo la premiazione il brano “Una direzione” nella serata conclusiva di sabato 8. La canzone che sarà registrata e distribuita dallo studio di registrazione Astudio di Angera, co-organizzatore dell’evento.

Ago della bilancia per la vittoria degli Awen è stato il “voto popolare” dopo la giuria – che poteva annoverare il chitarrista Luca Pedroni tra i suoi membri – aveva stabilito un ex aequo con i milanesi Armonymo. Il pubblico presente nell’ex cotonificio sul fiume Bardello ha infatti avuto e apprezzato la possibilità di votare l’artista preferito attraverso un QR code posizionato a pochi metri dal palco. Nello specifico, la band più apprezzata dagli spettatori sono stati i NoRma, duo chitarra e batteria arrivato terzo nella classifica generale.