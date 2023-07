Inflazione, «Aumentano i costi dello skipass in Lombardia»

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Cronaca Lombardia e Economia: gli aumenti dovuti all’inflazione non risparmiamo neanche il costo dello Skipass in Regione Lombardia, per il quale sono previsti rincari fino al 10%, con la maglia nera che spetta ai Piani di Bobbio-Valtorta (Lecco-Bergamo) dove il rincaro potrebbe raggiungere addirittura il 25%.

Insomma praticare sci alpino in Lombardia peserà rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso in maniera decisamente più significativa sulle tasche dei consumatori.

«Ormai l’aumento dell’inflazione sta causando tutta una serie di problemi a ruota – commentano da Codacons -, che rischiano di impedire a centinaia di persone, già in enorme difficoltà con il pagamento delle materie prime (gas e luce) e con l’aumento degli alimentari, di rinunciare a molte delle attività che negli anni precedenti potevano permettersi».

«Nessuna zona della Lombardia sarà purtroppo esente da questi aumenti, insomma se già la situazione per i proprietari e gestori degli impianti è difficile, considerato l’aggravio delle bollette, gli effetti colpiranno anche i consumatori. La nostra Associazione porterà le proprie istanze al nuovo Governo, con misure effettive e concrete per combattere l’inflazione e per aiutare i consumatori italiani», conclude l’associazione».