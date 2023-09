In 200 con Giuseppe Saronni in bici a Cittiglio per celebrare i 40 anni dalla vittoria mondiale

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

La vittoria di Giuseppe Saronni nel Campionato del Mondo dei professionisti è datata 5 settembre 1982. Ieri per celebrare il campione a Cittiglio si sono ritrovati in 200 per pedalare in un evento cicloturistico,sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana con il patrocinio del Comune di Cittiglio, paese natale dell’altro iridato Alfredo Binda, inserito nel contesto delle iniziative di Ciclovarese e curato dal punto di vista tecnico della Società Ciclistica Orinese in collaborazione con il Gruppo Sportivo Contini.

La “Pedala con Saronni” ha visto in gruppo anche gli ex professionisti Silvano Contini, Giovanni Mantovani, Roberto Ceruti, Gianluigi Caretta, Ennio Vanotti, Alessandro Pozzi e Mario Lanzafame, in un festoso plotone con tanti cicloamatori con alcune delle divise storiche vestite dal campione nella sua lunga carriera. I “saronniani” sono giunti da diverse regioni: Piemonte, Trentino, Valle d’Aosta, Emilia Romagna e Toscana oltre che sa sui tutte le province lombarde e hanno potuto ammirare la mostra allestita da Luca Carraro.

Il “Beppe” ha avuto una parola per tutti, firmato autografi, ed è stato immortalato in centinaia di fotografie, tutti i presenti hanno avuto un ricordo della giornata oltre alla maglietta celebrativa dei quarant’anni dalla vittoria iridata. Cittiglio e la sua sindaco Rossella Magnani hanno rinnovato il forte legame con il ciclismo del paese dell’alto Varesotto e tra i più soddisfatti sono i gruppi sportivi premiati con la maglia iridata ufficiale riservata ai tre gruppi più numerosi (foto di Giordano Azzimonti).

Vincenzo Tolomeo, presidente del Gruppo Sportivo Contini di Monvalle, la formazione più rappresentata nell’evento pedalato, ricorderà a lungo questa giornata che lo ha visto sul palco con l’iridato, al secondo posto il team Ciclovarese e terzo premio per il Gruppo Amici di Parabiago. I vincitori però sono stati tutti coloro che hanno aderito alla particolare e suggestiva giornata ciclistica.