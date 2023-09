TILO, torna in vigore l’orario regolare. Due corse in più sulla Cadenazzo-Luino-Gallarate

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Da lunedì 29 agosto, in Ticino, torna in vigore l’Orario ferroviario regolare 2022 e viene revocato l’Orario dei cantieri estivi, dopo che sono stati effettuati nei tempi previsti i lavori di costruzione infrastrutturali sulla rete ferroviaria ticinese iniziati il 16 giugno scorso presso le stazioni di Lugano e Cadenazzo e il rinnovo del binario 100 a Capolago: i collegamenti ferroviari FFS della lunga percorrenza e TILO circoleranno quindi nuovamente come da programmazione annuale.

Dal 29 agosto la stazione di Cadenazzo sarà nuovamente accessibile al traffico passeggeri e i collegamenti ferroviari riprenderanno ad effettuare le consuete fermate come da orario pianificato, mentre non effettueranno più le fermate straordinarie a S. Antonino. A Cadenazzo i viaggiatori troveranno una stazione rinnovata, accessibile senza barriere, con nuovi accessi e il marciapiede centrale più ampio. Il cantiere sarà tuttavia ancora attivo per i lavori di rifinitura fino a inizio ottobre circa; ci saranno quindi ancora alcuni disagi per la clientela, in particolare nell’area dei posteggi.

A Lugano, sempre dal 29 agosto, tutti e quattro i binari della stazione saranno nuovamente accessibili senza restrizioni. I quattro ponti provvisori sono stati posati durante l’estate e la settimana scorsa si è provveduto a spostare l’edificio di servizio. È quindi ora possibile iniziare lo scavo del nuovo sottopasso pedonale di Besso sul lato del Piazzale Stazione.

In concomitanza con il ritorno all’orario 2022, come da pianificazione annuale, da lunedì 29 agosto vi sarà un potenziamento negli orari di maggior utilizzo dei collegamenti sulla linea transfrontaliera TILO S30 che collega Cadenazzo a Luino e Gallarate: i viaggiatori avranno giornalmente a disposizione un collegamento mattutino supplementare in partenza alle 5.18 da Luino in direzione di Cadenazzo. Nel tardo pomeriggio vi sarà un’ulteriore corsa alle 17.04 dalla rinnovata stazione di Cadenazzo in direzione di Luino e con capolinea Gallarate. I nuovi collegamenti sono stati programmati e pianificati in stretto accordo con i committenti Cantone Ticino e Regione Lombardia.

A partire da lunedì 29 agosto fino a giovedì 8 dicembre, ad eccezione del periodo dal 4 al 15 settembre e di domenica 30 ottobre, proseguiranno i lavori infrastrutturali per la costruzione della nuova stazione di Minusio. Da domenica a giovedì, dalle 23.10 alle 04.10, tutti i collegamenti TILO S20 e RE80 saranno sostituiti con bus tra Tenero e Locarno, in entrambe le direzioni.

Inoltre, causa lavori regolari di manutenzione, le notti del 29/30 agosto, 8/9 settembre, 9/10 ottobre, 21/22 – 23/24 novembre 2022, dalle 23.10 alle 04.10, i collegamenti TILO S20 e RE80 saranno sostituiti con bus tra Cadenazzo e Locarno, in entrambe le direzioni.

Maggiori informazioni sui singoli collegamenti sono consultabili sull’orario online. In alternativa utilizzare l’app FFS Mobile oppure contattare il Rail Service FFS allo 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min. da rete fissa svizzera) oppure allo +41 512 257 800 (dall’estero). FFS e TILO ricordano che i viaggiatori con disabilità che necessitano di assistenza sono invitati a contattare il numero gratuito 0800 007 102 (dalla Svizzera) oppure il numero +41 512 257 844 (dall’estero). Sui bus sostitutivi non è possibile il trasporto di biciclette.