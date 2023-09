Alto Varesotto, “Differenziare bene”: un concorso per gli studenti, un messaggio per le famiglie

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Studenti e istituzioni locali insieme lungo il percorso della sensibilizzazione, rivolta a tutti, sul tema della raccolta differenziata. Per Comunità Montana Valli del Verbano si tratta di un obiettivo già messo in chiaro in vista del prossimo anno scolastico ormai alle porte, e durante il quale numerosi istituiti del territorio verranno coinvolti in una iniziativa basata su creatività e tecnologia.

Gli strumenti multimediali saranno il motore di un concorso per scuole primarie e secondarie dell’alto Varesotto, il contesto all’interno del quale prenderà forma l’attività di sensibilizzazione che dalle classi entrerà poi nelle famiglie. La comunità Montana verrà supportata da una cooperativa che gestisce percorsi formativi sul territorio e il concorso si svilupperà lungo l’intero anno scolastico, a conclusione del quale una apposita commissione si occuperà di valutare il lavoro svolto e di premiare i contributi migliori.

I dettagli sono ancora in fase di definizione ma il tutto verrà presto presentato in maniera approfondita e definitiva, anche perché non manca molto alla ripresa delle lezioni (il 12 settembre la prima campanella del nuovo anno scolastico per gli istituti della Lombardia).

«Coinvolgere i giovani è fondamentale per il nostro progetto volto a migliorare la qualità della vita di tutti attraverso una gestione corretta dei rifiuti e della raccolta differenziata – commenta l’assessore all’ambiente di Comunità Montana Valli del Verbano, Gianpietro Ballardin – I messaggi, se incisivi e veicolati nel modo corretto, possono in queso senso fare la differenza nel migliorare l’approccio, nella vita di tutti i giorni, al tema dei rifiuti. Abbiamo le critiche degli “odiatori seriali” o di chi pensa che tutto sia dovuto e insulta puntualmente attraverso i social network – sottolinea l’assessore – ma restiamo convinti che l’impegno per promuovere i giusti comportamenti, unito a quello che mettiamo in campo per offrire servizi efficienti e di qualità, sia sempre il modo migliore per proseguire sulla strada del “fare”».