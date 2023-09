Regione Lombardia, Attilio Fontana: «Mi ricandido»

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sarà in corsa alla prossima tornata elettorale per le regionali, che si terrà fra 7 mesi.

A sciogliere definitivamente le riserve è stato lo stesso governatore, che oggi pomeriggio ha scelto il proprio profilo Facebook per l’annuncio: «Mi candido per l’intero centrodestra per completare il lavoro di questa prima legislatura», si legge nell’incipit del post.

A seguire anche le linee guida di quello che da qui ai prossimi mesi diventerà il programma ufficiale della coalizione: «Attenzione alle persone e investimenti per i giovani; sostegno alle imprese e al lavoro; infrastrutture per un territorio che merita parità di condizioni competitive in ogni provincia e grandi eventi, come l’appuntamento delle Olimpiadi 2026. Sono tutti temi che impegnano la nostra agenda in questo scorcio di legislatura e che già disegnano l’orizzonte verso cui bisogna muoversi spediti e determinati».

La scelta di Fontana esclude definitivamente lo scenario di una sua potenziale candidatura in vista delle Politiche del 25 settembre, scenario che più di un osservatore ha indicato come credibile nel corso delle ultime settimane, a proposito dell’opportunità in termini di consensi, per Matteo Salvini, di inserire nella lista dei papabili uno dei governatori del nord, al fine di rafforzare la rappresentanza dell’ala imprenditoriale e moderata del Carroccio.

«Non sarò candidato alle elezioni politiche – precisa infatti il governatore nel post – Non si può pensare seriamente a correre per una elezione già sapendo che quel mandato non potrà essere onorato. Bisogna avere rispetto per cittadini e istituzioni. Resterò al mio posto in Regione e lavorerò con la consueta determinazione per concorrere alla affermazione il 25 settembre della Lega e della coalizione del centrodestra».

(Foto di copertina dal profilo Facebook di Attilio Fontana)