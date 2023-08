Riparte il progetto #inLombardia365

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Il ruolo di blogger e instagramers può essere davvero fondamentale quando è legato al turismo. Lo abbiamo visto anche con Roberto Mancini, allenatore della nazionale italiana maschile di calcio, e testimonial della regione Marche.

Il progetto #inLombardia365, inaugurato nel 2016 e che ha la finalità di portare alla scoperta della Lombardia attraverso appunto il lavoro di influencer nazionali ed internazionali riparte dal 2022.

A disposizione degli influencer c’è un’organizzazione capillare sul territorio lombardo atta alla loro accoglienza per facilitare una continua scoperta delle eccellenze e delle tipicità della Lombardia.

Cambia leggermente il format di #inLombardia365

Quando un progetto funziona è sempre meglio lasciarlo così com’è, e nel caso farlo evolvere. Ed è esattamente ciò che sta accadendo all’iniziativa #inLombardia365 con cui già dal 2016 influencer italiani e non si erano cimentati a creare insta story online o reel promuovendo il territorio lombardo.

Dalla sua nascita nel 2016, il progetto ha avuto non poco successo, e ora al viaggio si aggiungono ulteriori novità per dare maggiore risonanza alle bellezze e ai prodotti della regione. Il format di #inLombardia365, appunto nel 2022 si è evoluto, e prende nuova luce con il claim dell’iniziativa #inLombardia, c’è tanto da scoprire.

Molti utenti, anche italiani, hanno per esempio scoperto tramite l’iniziativa #inLombardia365 che una parte della celebre Via Francigena, che da Canterbury porta a Roma, passa per la Lombardia, e precisamente per Lodi a Pavia, per la bellezza di cinque tappe da Palestro a Corte Sant’Andrea.

Novità anche da IGTV per aumentare la risonanza

Quello di #inLombardia365 è un progetto di storytelling innovativo, che risponde in maniera simpatica e creativa alla domanda: quanti modi ci sono per raccontare la Lombardia? Ovviamente almeno “365”, e cioè uno al giorno. Il progetto nato grazie alla promozione della Regione Lombardia, all’Assessorato allo Sviluppo Economico e portato a termine da Explora, con la preziosa collaborazione con Camere di Commercio Lombarde, avrà anche un altro supporto mediatico di rilievo.

Infatti una importante novità sarà la Social-WebTV attraverso IGTV, per dare ulteriore voce, risonanza e riconoscibilità ai narratori e influencer. La TV ha ovviamente una finalità secondaria che sarà quella di far avvicinare il pubblico ancora di più all’iniziativa.

#inLombardia PASS, per scoprire la Lombardia giocando

Inoltre la Regione Lombardia, che sicuramente in termini di promozione turistica è all’avanguardia, ha lanciato anche un’altra iniziativa, chiamata #inLombardia PASS. In cosa consiste? Tale PASS è utilizzabile sia dai cittadini lombardi, e sia da chi in Lombardia si trova di passaggio o per turismo.

Questa applicazione per dispositivi mobili permette di scoprire curiosità, attrazioni e località della regione. Inoltre il tutto è costruito come un gioco, e più scoperte fa l’utente con #inLombardia PASS più saranno i punti conquistati, e quindi le posizioni di questa particolare classifica scalate. Importante dettaglio da conoscere per ciò che riguarda l’app #inLombardia PASS: la funzione “gioca” non è purtroppo disponibile da versione desktop, proprio perché l’app e il gioco nascono per scoprire la Lombardia percorrendola, a piedi, in bici o con i mezzi pubblici.

Entrambe le iniziative si possono seguire sui social network con l’hashtag #inLombardia365, e l’hashtag #inLombardia PASS.