Arrivano gli influencer: con “#inLombardia365” alla scoperta di Varese e del Lago Maggiore

Giunge alla sua terza tappa il progetto #inLombardia365 2018, un viaggio lungo un anno che porta alla scoperta della Lombardia attraverso importanti influencer, blogger e instagramer nazionali ed internazionali, attraverso incursioni sul territorio per una scoperta continua delle eccellenze lombarde.

Dalla sua nascita nel 2016, #inLombardia365 ha riscosso un grande successo: 25 tappe, 184 influencer e oltre 411mila di impression nelle due precedenti edizioni.

Per questa tappa, una blogger tedesca e tre provenienti dal Regno Unito partiranno alla scoperta dei luoghi e i sapori segreti di Varese e del Lago Maggiore, due mete da sempre dotate di un fascino esclusivo sia per i turisti italiani che per gli stranieri.

Il progetto sta riscuotendo un ampio successo grazie alle numerose condivisioni degli influencer coinvolti in questo esaltante percorso e ai contenuti disponibili sul canale IGTV di inLombardia, aperto per questa edizione.

Dopo la visita del territorio bergamasco e il tour in Apecar delle città di Monza, Brescia, Bergamo, Lodi e Pavia, è giunto il momento di Varese e del Lago Maggiore. Sono queste le destinazioni esplorate, fra oggi mercoledì 17 e venerdì 19 ottobre, dai quattro influencer europei.

Grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio e il suo progetto Varese Sport Commission e con il Convention & Visitors Bureau di Varese, il programma prevede una visita alla Villa e Collezione Panza e al sito UNESCO Sacro Monte di Varese con il Borgo di Santa Maria del Monte.

Oltre all’aspetto culturale, verrà vissuto anche il lato sportivo del territorio con un percorso di trekking al Rifugio Forcora e al Monte Cadrigna, due località sulle Prealpi Varesine che si affacciano a picco sul Lago Maggiore.

Infine, gli influencer potranno godersi la splendida vista del Lago Maggiore da un’altra inedita prospettiva con un giro in barca a vela per poi concludere il viaggio con la visita a Volandia – Parco e Museo del Volo. Durante la tappa sono previste numerose interessanti degustazioni di prodotti tipici della zona per far scoprire ai blogger nordeuropei le prelibatezze che contraddistinguono la cucina della regione.

“I social sono sempre di più uno straordinario strumento di valorizzazione territoriale” sottolinea il Presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi.

“Agli influencer stranieri proponiamo le bellezze ambientali di una terra dove l’azzurro dei laghi e dei corsi d’acqua s’interseca con il verde delle vallate prealpine. Senza dimenticare il patrimonio culturale di una provincia che, con quattro siti Unesco, è quella che ne vanta il maggior numero in Lombardia, a sua volta la regione italiana più ricca su questo frangente. E in più le opportunità che Varese offre in tema di turismo attivo e green, con l’offerta di attività sportiva di un’area geografica che è una vera e propria “palestra naturale” all’aria aperta” conclude Lunghi.

Per seguire il racconto di questo viaggio sui canali social di Facebook, Twitter, Instagram, IGTV, e You Tube ufficiali di inLombardia, attraverso nuovi occhi che permetteranno di ammirare le bellezze locali con una chiave di lettura diversa e fuori dalle convenzioni.