Luino, rubata una bici fuori da una pizzeria del centro

Un trancio di pizza che è costato una bicicletta: non per le cifre scritte sullo scontrino, ma per un furto avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 20 luglio, in centro a Luino.

Il proprietario si trovava in una pizzeria di via Vittorio Veneto, nella zona dei portici, quando, una volta uscito, non ha più ritrovato il mezzo con cui era solito spostarsi in città.

Si tratta – come si evince dall’immagine a corredo dell’articolo – di una bici “vecchio stile” di colore verde scuro, con un sellino in cuoio marrone e un portapacchi sulla ruota posteriore.

Il luinese ha già sporto denuncia ai carabinieri della locale stazione per quanto accaduto, ma chiunque avesse assistito al furto o avvistasse la bicicletta nelle vie della cittadina lacustre o nei dintorni può contattare anche la nostra redazione all’indirizzo redazione@luinonotizie.it.