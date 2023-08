Luino, verso l’apertura del Luna Park: manca solo l’ok da ATS

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Pare vedersi la luce in fondo al tunnel per l’apertura, tanto attesa quanto sperata, del Luna Park a Luino, dopo questi interminabili giorni fatti di mail, di comunicazioni PEC e di incontri a Palazzo Serbelloni per provare a sciogliere un’incredibile matassa burocratica.

A bloccare l’accensione delle giostre è stato un esposto da parte di una cittadina ad ARPA Lombardia, il quale denunciava la mancanza di sicurezza per la presenza di due silos di gasolio che si trovavano nell’area. La situazione tra giostrai, enti preposti e Comune, così, è rimasta in sospeso per oltre dieci giorni, mentre si cercava di trovare una soluzione nel più breve tempo possibile, mettendo in sicurezza il cantiere d’accordo con la proprietà privata.

Oggi, però, pare che qualcosa si sia finalmente mosso, con l’ok da parte di ARPA Lombardia, mentre ancora non è arrivata l’autorizzazione ufficiale da parte di ATS Insubria, nonostante si attendevano in Municipio firme da questa mattina.

Da quanto si apprende, domani mattina queste autorizzazioni dovrebbero arrivare e poi si dovrà effettuare il collaudo con i tecnici delle giostre e con i vigili del fuoco, in modo tale da far partire il Luna Park con ben undici giorni di ritardo. Salvo imprevisti, quindi, domani potrebbe esserci la fumata bianca per cominciare a vedere bambini, giovani e adulti divertirsi, come ogni anno, su queste attrazioni così tanto amate dai luinesi, che rimarranno in città, in ogni caso, fino ai primi di agosto, quando si trasferiranno a Laveno Mombello.