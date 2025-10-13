Luino | 13 Ottobre 2025

Yamamay inaugura il nuovo store a Luino: eleganza e comfort sotto i portici di via Veneto

Un ambiente nuovo, stile moderno e tante novità per la nuova stagione. Lo store Yamamay torna nel cuore di Luino con Alice e Graziella alla guida. Collaborazioni esclusive per l’autunno 2025

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Ha aperto da pochi giorni il nuovo store Yamamay di Luino, situato sotto i portici di via Veneto, nel cuore della zona commerciale della città lacustre. L’inaugurazione ufficiale si è tenuta sabato 11 ottobre, tra brindisi, sorrisi e tanti clienti che hanno voluto salutare la nuova apertura, segno di una presenza molto attesa in città.

L’ambiente si presenta completamente nuovo: linee minimal, tonalità neutre e dettagli moderni definiscono uno spazio accogliente, curato nei particolari e pensato per rendere l’esperienza d’acquisto piacevole e rilassata. Lo store si inserisce perfettamente nel contesto elegante dei portici di via Veneto, contribuendo a valorizzare ulteriormente l’area shopping di Luino.

All’interno del nuovo negozio è possibile trovare intimo, pigiami, abbigliamento per uomo, donna e bambini, oltre ai costumi da bagno che torneranno protagonisti con la stagione estiva. L’offerta è ampia e si arricchisce grazie a collaborazioni esclusive con Fila per la collezione autunno 2025 e alle licenze Disney, che caratterizzeranno la linea natalizia con proposte dedicate a tutta la famiglia.

Una tra le novità più apprezzate è la continuità con il passato: Alice Rocca, che da anni faceva parte dello staff del precedente punto vendita Yamamay in piazza Garibaldi, ha scelto di proseguire questa avventura con la nuova apertura. «Siamo felici di essere tornate in una posizione così centrale e viva – racconta Alice -. Abbiamo voluto creare un negozio in cui le persone si sentano a casa, un ambiente luminoso, moderno e familiare».

Al suo fianco c’è Graziella Carrubba, con un’esperienza di oltre dieci anni presso il punto vendita Yamamay di Lavena Ponte Tresa, che condivide entusiasmo e impegno nel dare forma a un punto di riferimento per chi ama la qualità e lo stile del marchio. «Il nostro obiettivo è offrire un servizio attento e personale, capace di valorizzare ogni cliente – spiega -. Yamamay è sinonimo di eleganza accessibile e noi vogliamo trasmettere questo messaggio ogni giorno».

«Con questa nuova apertura, vogliamo arricchire l’offerta commerciale di Luino con uno spazio che unisce estetica, funzionalità e la nostra professionalità. Siamo pronte ad accogliere clienti di ogni età, luinesi e turisti, con la passione e l’esperienza che da sempre contraddistinguono il marchio Yamamay», concludono Alice e Graziella.

Il negozio Yamamay di Luino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, mentre il mercoledì è prevista l’apertura con orario continuato. Per informazioni e aggiornamenti è possibile contattare il punto vendita al numero 0332 1647779 (anche via WhatsApp) oppure seguire il profilo Instagram ufficiale @yamamayluino.

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