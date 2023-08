Tutto pronto a Brusimpiano per la “Sagra del panzerotto pugliese”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Torna, come da tradizione, a Brusimpiano un nuovo fine settimana del quale indiscussi protagonisti saranno musica e gastronomia: la “Festa del Panzerotto pugliese”. Al timone dell’iniziativa l’instancabile Pro Loco di Brusimpiano che scalda i motori per un nuovo weekend sulle sponde del lago Ceresio, in piazza Lago.

Domani, sabato 16, a partire dalle ore 19, e domenica 17 luglio, dalle 12 e dalle 19, tutti potranno gustare questa grande delizia, specialità gastronomica tipica delle regioni del sud Italia, in particolare della Puglia, che ha conquistato i palati di milioni di persone in tutto il mondo.

Oltre allo stand gastronomico, i partecipanti potranno anche cimentarsi nella “pizzica salentina”, famosa danza popolare presente fino dagli anni 1970 in Puglia. Il suo nome in molte località si intreccia e si confonde col nome più noto di tarantella, questo sia sul piano musicale sia su quello coreutico.

Sarà quindi un bel momento di festa in questa calda estate nell’alto Varesotto, non solo per gli abitanti del paese e dei Comuni limitrofi, ma anche per i tanti turisti presenti sul territorio in questi periodo.