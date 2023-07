Più sicurezza e prevenzione sul Verbano, si rinnova convenzione tra Guardia Costiera e Autorità di Bacino

Tempo medio di lettura: 3 minuti

In occasione della prima giornata di operatività del servizio di Guardia costiera sul lago Maggiore per la stagione estiva 2022, quest’oggi sono state presentate presso il Comune di Laveno Mombello, le risorse e le attività del 2° Nucleo Mezzi Navali della Guardia costiera che opererà sulle acque del Verbano fino all’11 settembre per garantire la sicurezza delle attività nautiche.

Alla presenza della Vice Presidente dell’Autorità di bacino, Graziella Broggini, e del Direttore marittimo della Liguria, Ammiraglio (CP) Pil. Sergio Liardo, si è tenuta la conferenza stampa di avvio dell’attività operativa per l’estate 2022.

Oltre a rappresentare un tradizionale momento di incontro e di confronto tra la Guardia costiera e le autorità locali, l’evento ha costituito l’occasione per sottoscrivere la convenzione tra l’Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese e la Capitaneria di porto di Genova per la compartecipazione finanziaria alle spese sostenute dalla Guardia costiera per lo svolgimento delle attività si sorveglianza e soccorso alle imbarcazioni presenti nelle acque del Lago Maggiore.

Giunto al 15° anno di attività, il presidio estivo della Guardia costiera sul Lago Maggiore per il 2022 intende garantire il coordinamento delle operazioni di soccorso nelle acque del lago nello periodo di operazione di “Mare Sicuro”, la campagna estiva che, da oltre 30 anni, la Guardia costiera porta avanti su tutto il territorio nazionale per assicurare la massima prontezza operativa nel periodo di maggiore afflusso turistico in mare, sulle spiagge e, non ultimo, sui laghi Maggiore e del Garda.

«È una tradizione, ormai, venire qua sul lago – ha affermato l’ammiraglio Liardo – In precedenza abbiamo avuto qualche difficoltà, ora avremo un’aliquota che coprirà l’intero periodo e le varie esigenze effettuando un servizio in continuità, 24 ore su 24, con la presenza dei vigili del fuoco, che ringrazio».

«Prevenire è meglio che curare: non siamo qui per fare “repressione”, ma per esportare una cultura che viene dal mare e portare quello che è il nostro know how, cultura e prevenzione», ha chiosato poi l’ammiraglio tracciando un bilancio di quanto effettuato lo scorso anno in cui, in 90 giorni, sono state eseguite più di 130 attività e assistite 55 persone, che era «l’obiettivo principale».

«Una maggior presenza della Guardia Costiera sul territorio è fondamentale. Spesso vengono qui persone che abitualmente non vivono sul lago, che è comunque diverso dal mare – ha dichiarato, da parte sua, il sindaco di Laveno Mombello Luca Santagostino – Sarebbe auspicabile avere una sede anche sulla sponda lombarda per una presenza davvero costante, tutto l’anno».

Sulla base delle buone sinergie stabilite già negli scorsi anni, la Guardia costiera assume la responsabilità del coordinamento delle risorse disponibili nelle acque del lago e appartenenti sia alle istituzioni pubbliche, stabilmente presenti sul territorio, sia alle associazioni di volontariato. Proprio a supporto delle risorse locali, sul lago saranno nuovamente operative 2 unità navali della Guardia costiera – la motovedetta CP701 e il battello pneumatico A72 – che garantiranno il soccorso h24 dalla base nautica di Solcio di Lesa.

Le tre donne e i dodici uomini della Guardia costiera effettueranno, inoltre, attività di pattugliamento sul lago per garantire, attraverso la presenza e la deterrenza dagli illeciti, maggiori standard di sicurezza nella nautica da diporto e per sensibilizzare i turisti – italiani e stranieri – ad avere una maggiore consapevolezza dei pericoli e delle buone norme di cautela da tenere nelle acque lacuali per godere di vacanze serene.

«È un onore stringere questa convenzione – ha dichiarato la vicepresidente dell’Autorità di Bacino Graziella Broggini, portando i saluti del presidente Fabio Passera – L’Autorità di Bacino è sempre presente per le esigenze e la tutela del lago. Con la pandemia è aumentato il turismo nelle nostre zone e quindi anche il lavoro da parte degli altri. La Guardia Costiera è ben integrata sul territorio e, conoscendolo, si riesce così a prevenire e a intervenire senza dimenticare il servizio di controllo, vista la presenza di molti natanti sul Verbano. Noi, come Autorità di Bacino, ci auguriamo che questa collaborazione proceda anche nei prossimi anni e che si possa avere una presenza più costante sul territorio».

Un’intenzione, quest’ultima, confermata dallo stesso ammiraglio Liardo, che ha preannunciato la possibilità di estendere la propria presenza sul territorio anche nei mesi invernali e di effettuare anche quelle attività di controllo sulla filiera ittica già nelle corde della Guardia Costiera che, spesso, invia nuclei ispettivi sia all’aeroporto di Malpensa che al mercato ittico di Milano.

Questa eventualità sarebbe, secondo il primo cittadino di Laveno, «un grandissimo supporto, nell’ottica dello sviluppo turistico del lago Maggiore e soprattutto per la parte lombarda, perché darebbe la sicurezza, innanzitutto ai turisti, di trovare un servizio professionale di soccorso e prevenzione»

Le attività della Guardia costiera sul Lago Maggiore termineranno l’11 settembre 2022, ma giova ricordare che, sul tutto il territorio nazionale, resta attivo per tutto l’anno, 24 ore su 24, il numero Blu 1530 per segnalare ogni emergenza e richiesta di soccorso in mare.