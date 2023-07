“Odescalchi 2022”, anche a Maccagno previste modifiche alla circolazione

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Oltre alle modifiche alla circolazione previste a Luino, nell’ambito dell’esercitazione transfrontaliera “Odescalchi 2022”, anche a Maccagno con Pino e Veddasca, che è il fulcro delle attività di protezione civile in programma tra domani, mercoledì 15, e giovedì 16 giugno, sono stati previsti alcuni provvedimenti in merito.

In particolare, l’ordinanza emessa dal Comune prevede il divieto di sosta al parcheggio del Parco Giona a partire dalle 8.00 di domani fino alle 19.00 di giovedì, lungo la strada sita a lato della SS394 “Verbano orientale” (al km 39 + 700), sempre 8.00 di domani fino al termine dell’esercitazione. Divieto di sosta anche nei parcheggi in piazza Veneto dalle 15.00 di domani e nel parcheggio antistante al Museo Civico “Parisi Valle”, dalle 6.00 di giovedì, in entrambi i casi fino alla conclusione delle attività.

In via provvisoria è stato istituito anche il divieto di transito pedonale in località Darsena, a Maccagno Inferiore e il divieto di transito veicolare nel parcheggio del Parco Giona, dalle 8.00 di domani, eccetto (in quest’ultimo caso) per i residenti.

Previsto anche il divieto di transito pedonale e l’interdizione completa dell’area antistante la spiaggia pubblica dove avrà sede l’esercitazione, dalla foce del fiume Giona all’area antistante il Camping Lido, così come dell’area antistante la spiaggia sita tra il porto Madonnina e l’imbarcadero e il divieto di transito veicolare e pedonale lungo la stradina laterale alla SS394 (Km 39+70): anche questi tre provvedimenti varranno a partire dalle 8.00 di domani. (Foto di Candido Quatrale)