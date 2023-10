Luino, «Non fare lo sbronzo, ecco il Discobus per una serata di prevenzione su alcol e droga»

Tempo medio di lettura: 2 minuti

In occasione dell’ultimo giorno di scuola, previsto per domani, il Comune di Luino ha organizzato una serata di prevenzione e informazione su alcol e sostanze. È noto, infatti, che l’ultimo giorno di scuola sia un giorno di festa per tutti i ragazzi e le ragazze che festeggiano l’inizio delle vacanze e l’arrivo dell’estate. A Luino, da sempre, tanti studenti festeggiano sul lungolago girando fra un bar e l’altro, incontrandosi con i propri compagni e amici.

«Per questo motivo – commenta l’assessore alla politiche sociali e giovanili, Elena Brocchieri – abbiamo pensato di coinvolgere i giovani attivi a Luino e con loro organizzare un presidio preventivo per permettere ai ragazzi di divertirsi, ma in sicurezza. Sul territorio sono attivi infatti due progetti dedicati ai giovani: “Officine Giovanili“, che fa educativa di strada nei luoghi di ritrovo informali, e “Proposte Azzardate“, che organizza gruppi di pari all’interno delle scuole superiori di Luino».

Gli operatori dei progetti porteranno sul lungolago l’unità mobile Discobus, che è un servizio di prossimità e prevenzione attivo nella provincia di Varese, che ha l’obiettivo di ridurre i rischi legati all’uso e all’abuso di sostanze stupefacenti, alcool e malattie sessualmente trasmissibili.

Il progetto della “Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione” è attivo principalmente nei contesti del divertimento notturno, ma non solo; il servizio è attivo anche di giorno nelle piazze della città, riconoscibile dal camper, con un graffito dello street writer Ravo con il quale l’equipe di educatori professionali intercettano target diversi del mondo giovanile.

Si rivolge, infatti, a giovani tra i 15 e i 30 anni in gran parte policonsumatori, ma anche a quei giovani lontani dal mondo delle sostanze che, ad esempio con gli interventi di peer education nelle scuole, possono condividere informazioni con i loro pari e svolgere un’azione di prevenzione.

Il camper di Discobus sarà presente a Luino domani sera, mercoledì 8 giugno dalle 21 alle 2 di notte, in occasione della chiusura delle scuole e sarà posto in una posizione strategica alla vita notturna luinese.

«L’equipe di educatori si metterà a disposizione e in ascolto dei ragazzi e degli adolescenti con uno stand di info-point con materiale informativo su sostanze psicoattive e malattie sessualmente trasmissibili, con il “percorso ebbrezza” e gli “occhiali della sbronza”, che mettono alla prova i riflessi dei ragazzi alla guida come se fossero ubriachi – spiega ancora l’assessore Brocchieri -. Per questo gli operatori saranno muniti di alcol test professionali gratuiti, etilometri monouso, preservativi e altri strumenti di riduzione dei rischi che riterranno utili in quel determinato setting».

In affiancamento saranno presenti operatori del SERT di Varese, che porteranno le loro competenze sanitarie e informazioni corrette rispetto ai rischi che si corrono abusando di alcol e sostanze.