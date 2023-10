Luino festeggia i 101 anni di Armando Gobbato

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Se tagliare il traguardo dei 100 anni è certamente un’occasione speciale, anche arrivare a 101 non è da meno. E se, inoltre, un compleanno importante come questo cade nello stesso giorno in cui si celebra anche la Festa dell’Arma, per un carabiniere in congedo come il luinese Armando Gobbato quella di ieri, domenica 5 giugno, è stata senza dubbio un’altra giornata da ricordare.

Nato nel 1921 a Mestrino, in Veneto, Gobbato si è trasferito nel Varesotto con la famiglia verso la fine degli anni Trenta per poi arruolarsi nell’Arma nel 1941 prestando il proprio servizio durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Una volta congedatosi, nel 1948, ha iniziato a lavorare presso la ditta Ratti e, nel 1951, è entrato a far parte della sezione luinese dell’Associazione Nazionale Carabinieri – di cui oggi è il decano, il socio più anziano e benvoluto da tutti – non solo in qualità di volontario, ma anche di consigliere e alfiere.

E dopo la grande festa dello scorso anno, anche ieri l’Arma in servizio e in congedo – rappresentata dal comandante della stazione cittadina, il luogotenente Roberto Notturno, e dal presidente della sezione ANC “C.re Ticli Roberto” Piero Galati – non ha voluto mancare a un bel momento celebrativo da condividere insieme alla famiglia, con tanto di torta e brindisi.

Ma l’emozione, per Armando Gobbato, è arrivata soprattutto con il regalo giunto direttamente da Roma, da parte del Comandante Generale dell’Arma Teo Luzi: un tagliacarte a forma di daga, «un simbolico dono, che vuole sottolineare l’importanza di un così significativo traguardo», come scrive lo stesso Luzi nella lettera di auguri che ha accompagnato il presente fino a Luino e che è stata letta dal luogotenente Notturno di fronte al commosso 101enne circondato come sempre dall’affetto dei suoi cari.