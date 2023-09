Lago di Varese, a luglio aprirà la balneazione: «Primo importante risultato concreto»

Tempo medio di lettura: 3 minuti

L’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, ha presieduto la riunione del Comitato di Coordinamento dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) per il risanamento del Lago di Varese durante la quale si è fatto il punto sullo stato di avanzamento dell’accordo e sulle attività svolte dalle istituzioni coinvolte.

«Per quanto riguarda la balneazione – ha annunciato Cattaneo – confermiamo la decisione di aprirla sperimentalmente dal 2 luglio e al 31 agosto a Varese Schiranna (con un blocco durante il periodo dei mondiali di canottaggio) e a Bodio Lomnago. Il 2 luglio si terrà inoltre l’incontro pubblico annuale di presentazione dei lavori svolti dall’AQST e una serie di eventi in occasione dell’apertura della balneazione. Tutto questo sulla base dei risultati dei monitoraggi integrati-microbiologico, tossicologico e sulle fioriture algali, che sono stati effettuati in questi anni e intensificati in questi ultimi due mesi e che mostrano una situazione di totale conformità rispetto ai limiti normativi e danno garanzie di assoluta sicurezza».

«L’avvio della balneazione conferma la serietà del lavoro svolto, è un primo importante risultato concreto che proseguirà fino al completo risanamento del lago e saprà poi valorizzarlo in un’ottica di sviluppo sostenibile. La balneazione sperimentale – ha concluso l’assessore – ha anche lo scopo di valutare e studiare tutti gli effetti ambientali sul lago, sull’ecosistema che lo circonda e sulla biodiversità. Rappresenta un’opportunità di educazione ambientale e per la diffusione della consapevolezza dei cittadini sull’importanza del nostro lago».

Di seguito la situazione dell’avanzamento dei lavori di risanamento e valorizzazione del lago nelle sei macroaree: rete fognaria, monitoraggio delle acque, prelievo ipolimnico, biodiversità e navigazione, comunicazione e valorizzazione sponde lacustri.

Rete fognaria. Si sono conclusi tutti gli interventi di ricognizione del sistema fognario effettuati dalla società Alfa. Proseguono speditamente i lavori per la realizzazione di una vasca di laminazione e risanamento di parte del collettore circumlacuale sud nel comune di Galliate Lombardo. Per quanto riguarda la risoluzione delle criticità individuate presso il comune di Barasso, si provvederà alla sostituzione della rete e alla scissione pozzetti per acque bianche dalle acque nere, al fine di garantire il giusto collettamento della rete nera, il progetto è stato validato e i lavori partiranno a fine giugno 2022. Per quanto riguarda la dismissione della stazione di sollevamento SS9 e la realizzazione di un impianto di fitodepurazione nel comune di Comabbio, è stato ultimato il progetto definitivo e l’esecuzione dei lavori avverrà tra la fine del 2022 e il primo trimestre del 2023. Inoltre, sono state recepite le segnalazioni formulate da alcuni Comuni e si stanno valutando ulteriori interventi da realizzare. Oltre a queste informazioni di dettaglio, comunque, complessivamente i circa 20 progetti individuati, saranno progettati e realizzati entro la fine del 2023.

Monitoraggio delle acque. L’attività di monitoraggio del lago di Varese, del fiume Bardello e del lago Maggiore procede regolarmente. Il lago migliora costantemente: i valori del fosforo negli ultimi anni stanno migliorando sia nel periodo di massima circolazione sia come media annua; i valori relativi alla balneazione raccolti negli ultimi anni non presentano superamenti dei limiti di legge. In questi ultimi due mesi è stato applicato il sistema di “early warning” basato sull’integrazione dei dati provenienti da vari monitoraggi (boa limnologica, monitoraggio tradizionale e telerilevamento con i satelliti) che ha mostrato capacità di predire fioriture algali come avvenuto in aprile. Da giugno in poi sarà intensificato il monitoraggio di tutti i parametri relativi alla balneazione, da parte di ATS (microbiologici, presenza algale e di tossine) fino ad arrivare a un monitoraggio ogni 1 o 2 giorni per garantire e verificare la salubrità delle acque (il report dei dati sarà reso disponibile ogni 4 giorni).

Prelievo ipolimnico. L’impianto quest’anno è ripartito il 2 maggio e l’obiettivo rimane sempre l’asportazione di 4 tonnellate di fosforo all’anno. Sono state individuate delle soluzioni di ottimizzazione della gestione dell’impianto di prelievo ipolimnico, a fronte dei problemi causati dall’aumento dei costi di energia elettrica e dalla crisi idrica.

Biodiversità e navigazione. Sono in corso interlocuzioni da parte del Comune di Varese con un soggetto interessato ad attivare una navigazione elettrica sul lago. La società si è resa disponibile ad attivare un servizio tra Schiranna e l’isolino Virginia. Sono in corso interlocuzioni per valutare l’effettiva possibilità di attivare il servizio già dalla prossima estate.

Comunicazione. Durante la riunione sono stati illustrati i pannelli informativi che saranno realizzati da Alfa al fine di illustrare il lavoro dell’attività AQST e di sensibilizzazione cittadini, migliorando l’informazione sulla qualità delle acque del lago. È previsto un evento pubblico di presentazione del lavoro dell’AQST ai cittadini il giorno 2 luglio, con l’avvio della balneazione.

Valorizzazione sponde lacustri. Il progetto si è concluso ed è stato presentato a tutti i Comuni interessati per una validazione. A breve sarà completato e si prevede tra la fine di giugno e luglio l’organizzazione di una mostra aperta al pubblico per illustrare le progettualità proposte, frutto di un confronto tra Politecnico di Milano e comuni rivieraschi.