Lago di Varese: balneabilità confermata e “Accordo Quadro” prolungato fino a fine 2026

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(Di Varesenoi) La “Giornata sul risanamento del lago di Varese”, tenutasi oggi a Gavirate, ha celebrato i significativi progressi e delineato le ambiziose prospettive per la tutela del prezioso ecosistema lacustre. L’evento ha offerto l’opportunità di fare il punto sugli investimenti costanti e sull’impegno che stanno portando il Lago di Varese verso un ambiente sano e rigenerato.

Regione Lombardia ha destinato 17 milioni di euro a questo progetto di risanamento, attraverso l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST), confermandolo come uno strumento efficace per la tutela ambientale. La qualità delle acque del Lago di Varese mostra un continuo miglioramento, con una notevole diminuzione del fosforo, passato da 114 a 49 microgrammi per litro tra il 2019 e il 2024. Questo risultato è stato reso possibile dall’entrata in funzione, nel 2020, dell’impianto ipolimnico, che ha rimosso tonnellate di sostanze inquinanti dal fondo del lago.

In aggiunta, numerosi interventi alle fognature hanno contribuito a ridurre l’inquinamento, e ulteriori opere sono già in programma. A riprova di questi progressi, tutti e cinque i punti monitorati per la balneabilità del lago sono risultati conformi e di eccellente qualità, garantendo la sicurezza grazie a controlli costanti.

L’AQST è stato prolungato fino a dicembre 2026, assicurando la continuità delle azioni e dei finanziamenti. Le future attività includono il potenziamento delle fognature e dei depuratori, la salvaguardia della natura con progetti dedicati alla biodiversità, l’introduzione della navigazione elettrica, la riattivazione dell’incubatoio ittico e la riqualificazione delle sponde.

Le principali dichiarazioni durante il convegno istituzionale

Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana:

“La collaborazione con cui abbiamo operato ha dimostrato la concretezza del nostro modo di fare politica. Grazie a questa sinergia e a investimenti mirati, siamo riusciti a raggiungere gli ambiziosi traguardi prefissati. Il Lago di Varese si afferma oggi come una destinazione di straordinaria importanza e un esempio di successo raggiunto attraverso il lavoro di squadra“.

Assessore Ambiente e Clima, Giorgio Maione:

“I risultati ottenuti dimostrano l’efficacia del nostro lavoro e la sinergia tra i soggetti coinvolti. Questa collaborazione rappresenta un modello vincente: vogliamo tutelare e restituire ai cittadini il Lago di Varese, completamente risanato nella sua biodiversità. Per raggiungere questo obiettivo, continueranno a essere fondamentali l’informazione e il coinvolgimento attivo dei cittadini“.

Giacomo Cosentino, Vice Presidente del Consiglio regionale della Lombardia e capogruppo di Lombardia Ideale

“I risultati presentati oggi sul risanamento del lago di Varese sono il frutto di un lavoro costante, coordinato e condiviso tra enti pubblici e privati. Regione Lombardia crede, da sempre, fortemente in questo progetto, tanto da aver stanziato – ed in buona parte già messo a terra – circa 17 milioni di euro in questi anni. Il nostro obiettivo è ambizioso e ogni anno che passa sempre più concreto: riportare il lago a condizioni di piena salute ambientale, tutelando al tempo stesso la biodiversità, le attività economiche e la possibilità per tutti di godere del lago. Ora bisogna anche concentrarsi e lavorare sul fiume Bardello – unico emissario del lago – per risolvere il problema del deflusso troppo lento delle acque che, in caso di piena, creano grossi problemi alle attività sportive ed agli esercizi commerciali“.

Raffaele Cattaneo, sottosegretario con delega alle relazioni internazionali ed europee

“Il lavoro svolto, che ha permesso di raggiungere risultati notevoli, deve essere considerato un punto di partenza, non un punto di arrivo. È fondamentale continuare in questa direzione, perché molto resta ancora da fare per quanto riguarda la valorizzazione delle sponde e del patrimonio ittico. Da parte mia, continuerò a impegnarmi per promuovere il progetto anche a livello internazionale, come esempio concreto di coalizione territoriale che ha saputo affrontare un problema, avviarlo a soluzione e trasformarlo in un’opportunità di sviluppo sostenibile“.