Il Milan vince lo scudetto, scoppia la festa anche in centro a Luino

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Il Milan è campione d’Italia: con tre gol siglati da Giroud e da Kessie contro il Sassuolo a Reggio Emilia, lo scudetto del campionato di Serie A 2021/2022 – il diciannovesimo per la squadra allenata da Stefano Pioli – si è tinto di rossonero a undici anni dall’ultima volta.

Si conclude invece al secondo posto della classifica la corsa dell’Inter, con i nerazzurri che a loro volta hanno vinto 3-0 contro la Sampdoria, grazie alla rete di Perisic e alla doppietta di Correa.

Immediata la reazione festosa di decine e decine di tifosi rossoneri, scesi in strada non solo nel capoluogo, ma anche a Luino, per celebrare il tanto atteso scudetto.

Tra caroselli di auto, bandiere e maglie rossonere, abbracci gioiosi e cori il centro della città, tra piazza Garibaldi, via Vittorio Veneto e il lungolago, si è animato nonostante la pioggia che ha iniziato a cadere poco dopo la fine del match e che, decisamente, non ha ostacolato il desiderio di far festa dei milanisti.