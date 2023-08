Alpi Food a Daverio, Premazzi: «Sindaci e imprenditori insieme per valorizzare il territorio»

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Ultimi giorni prima di “Alpi Food”, l’evento-convegno che si terrà sabato 7 maggio nella palestra comunale adiacente alla Palazzina della Cultura a Daverio. Made in Italy, internazionalizzazione, export, PNRR, Denominazioni d’Origine Protette e fondi europei saranno i temi al centro del dibattito, che vedrà protagonisti interlocutori di primo livello del mondo dell’imprenditoria e della politica, oltre a partner internazionali.

All’evento parteciperanno alcune delle aziende che rappresentano le eccellenze della filiera alimentare della zona delle Prealpi ed i Governatori delle Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria.

Tra gli ospiti anche Mattia Premazzi, presidente dell’Associazione EU-Polis e sindaco di Venegono Inferiore e consigliere provinciale. Premazzi, che con EU Polisi patrocina l’eventi, ha sottolineato l’importanza di questo appuntamento per la nostra provincia e non solo: «Come associazione EU-Polis – spiega Premazzi – partecipiamo con piacere all’iniziativa che patrociniamo, in quanto noi siamo un’associazione di amministratori, imprenditori e di liberi professionisti che vede nel fare politica la possibilità di lavorare nell’interesse di un territorio, passando attraverso il mondo economico. Non solo valori e ideali ma fare attività e cose concrete, lavorare affianco del tessuto produttivo. Quello che noi promuoviamo anche come associazione è proprio questo».

«Siamo per una politica ed un modo di far politica che si allinea al fianco degli imprenditori e delle imprese – prosegue Premazzi – Pertanto quale attività, quale manifestazione meglio di questa, che riunisce le imprese del nostro territorio, di tutto l’arco alpino in un ambito e in un settore che è quello dell’agroalimentare che è strategico, non solo per il nostro territorio ma anche dal punto di vista turistico. Mi piace l’idea che l’evento si faccia in un medio comune della provincia delle Prealpi lombarde e in un territorio come quello nella provincia di Varese che è anche ricco di beni artistici ed è attrattivo per i laghi dal punto di vista turistico. Unire l’agroalimentare con le bellezze del territorio, crediamo sia un valore aggiunto che possa portare turismo, giro d’affari e rilancio e sostegno dell’economia locale».

«Come associazione – conclude – abbiamo un po’ questo nelle nostre finalità ultime. Il nostro fare politica attraverso l’associazione vuol dire rilanciare un territorio dal punto di vista economico. Manifestazioni come queste sono prettamente aderenti a quelle che sono le nostre finalità. Alla manifestazione partecipo anche come uno dei sindaci del territorio, in quanto sindaco di Venegono Inferiore, un comune simile a Daverio, e anche in veste di consigliere provinciale, perché credo che un’iniziativa come questa faccia solo bene».

L’evento ha ottenuto il patrocinio del MISE e vedrà la presenza del Ministro Giancarlo Giorgetti. Al termine del convegno sarà possibile degustare eccellenze tipiche di ogni territorio, il più “gustoso” biglietto da visita per le tante unicità del nostro Paese.

Ecco i relatori che parteciperanno che saranno a Daverio per Alpi Food:

Ministro Giancarlo Giorgetti

Presidente Regione Piemonte Alberto Cirio

Presidente Regione Lombardia Attilio Fontana

Presidente Regione Liguria Giovanni Toti

Presidente regione Valle d’Aosta Erik Lavévaz

Fabio Leonardi consigliere Assolatte

Federico Silvestri Amministratore Delegato Sole 24 ore Eventi

Moderatore: Vito Romaniello Caporedattore di LaPresse