“Alpi Food”, le eccellenze dell’arco alpino verso Milano-Cortina 2026

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Made in Italy, internazionalizzazione, export, PNRR, maggiore attenzione per le Denominazioni d’Origine Protette, fondi europei e difesa del “saper fare” italiano sono al centro del convegno-evento in programma sabato 7 maggio 2022 a Daverio, in provincia di Varese per valorizzare le produzioni dei piccoli comuni, cuore dell’Italia da sempre.

Nella palestra comunale adiacente alla Palazzina della Cultura, sono invitati i Governatori delle Regioni Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria e il presidente della Provincia autonoma di Trento per discutere di Made in Italy e rilancio dei territori. All’incontro parteciperanno dirigenti di alcune fra le più importanti imprese del Food e rappresentanti di consorzi.

Il dibattito sarà strutturato sullo stile del talk-show la cui durata prevista è di 80 minuti e sarà promosso anche in diretta on line per poter essere seguito dagli interessati che non possono essere presenti a Daverio.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del MISE e vedrà la presenza del Ministro Giancarlo Giorgetti.

Alla fine del convegno sarà possibile degustare eccellenze tipiche di ogni territorio, il più “gustoso” biglietto da visita per le tante unicità del nostro Paese.

Saranno presenti anche partner internazionali.

Relatori:

Ministro Giancarlo Giorgetti

Presidente Regione Piemonte Alberto Cirio

Presidente Regione Lombardia Attilio Fontana

Presidente Regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga

Presidente Regione Liguria Giovanni Toti

Presidente regione Valle d’Aosta Erik Lavévaz

Fabio Leonardi consigliere Assolatte

Federico Silvestri Amministratore Delegato Sole 24 ore Eventi

Inizio convegno ore 11.

Con il Patrocinio di Provincia di Varese, Ministero dello Sviluppo Economico e Regione.