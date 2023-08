L’alto Varesotto come le Fiandre: sarà ancora Cittiglio a ospitare la Varese Van Vlaanderen

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

La presenza alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano ha rappresentato il punto di partenza ideale per l6avvicinamento alla Varese Van Vlaanderen, in programma il prossimo 12 giugno.

Il “Fiandre Varesino” è uno degli eventi più attesi da chi ama pedalare senza l’affanno del risultato e andrà in scena, così come la scorsa stagione, a Cittiglio, paese natale del campionissimo Alfredo Binda. Per l’occasione la manifestazione è stata inserita nella “Due giorni ciclistica cittigliese” in ricordo dei 120 anni dalla nascita del tre volte campione del mondo.

Sarà la Società Ciclistica Orinese a gestire l’aspetto tecnico della manifestazione sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana e i due tracciati disegnati nell’alto Varesotto daranno la possibilità ai partecipanti di pedalare su alcuni tratti inediti che ricordano proprio le Fiandre.

A due mesi dall’evento, il prossimo fine settimana apriranno le iscrizioni, che potranno essere effettuate presso i punti convenzionati (www.varesevanvlaanderen.it)

VISITFLANDERS, ente del Turismo delle Fiandre, attraverso il suo brand Cycling in Flanders, sostiene la Varese van Vlaanderen mettendo a disposizione 150 borse premio per i primi iscritti e, in collaborazione con Peloton (https://www.peloton.be/fr/), tre iscrizioni alle gare Gent-Wevelgem, E3 Cyclo e We Ride Flanders (Ronde), che verranno assegnati il giorno della manifestazione.