Laveno Mombello, buona la prima per il Gran Prix Valli Varesine di MTB

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

In tutto sono 357 i bambini e i ragazzi che si sono sfidati in sella per le prime prove del Gran Prix Valli Varesine a Laveno Mombello, domenica 10 aprile.

Dai 7 ai 16 anni, in tanti dunque si sono goduti una bella ed entusiasmante giornata di sport, dal mattino al tardo pomeriggio, organizzata dal team MTB San Martino Valcuvia presieduto da Claudio Contini sull’impegnativo tracciato lavenese, con le prove per le categorie Allievi, Esordienti e Giovanissimi valide per il Trofeo Lombardia e per il Valli Varesine Kids.

Buoni i risultati raggiunti dai piccoli atleti proprio del team San Martino, mentre ad aggiudicarsi il Trofeo dei Giovanissimi è stato il team MTB Falchi Blu.

Tutti gli ordini di arrivo dei Giovanissimi sono disponibili in gallery. Di seguito quelli relativi alle categorie Allievi ed Esordienti.

ALLIEVI 1

1. Federico Brafa (Biassono)

2. Mario Campana (Valgandino)

3. GIuseppe Palazzo (San Paolo d’Argon)

ALLIEVI 2

1. Marco Guercilena (Biassono)

2. Enrico Forcari (Melavì)

3. Simone Galbusera (Triangolo Lariano)

ALLIEVE 1

1. Dalia Buzzi (Ju Green)

2. Eva Luiselli (Parre)

3. Noemi Poletti (Falchi Blu)

ALLIEVE 2

1. Giada Martinoli (Ju Green)

2. Valeria Terzi (San Paolo d’Argon)

3. Chiara Moschetti (Melavì)

ESORDIENTI 1

1. Riccardo Fasoli (Speed Bike R0cks)

2. Francesco Bettinelli (Le Marmotte)

3. Mattia Cavalleri (Le Marmotte)

ESORDIENTI 2

1. Paolo Favero (Legnanese)

2. Nicola Bonati (Le Marmotte)

3. Michele Falciani (Melavì)

ESORDIENTI DONNE 1

1. Emma Grimaldelli (Team Serio)

2. Viola Castelli (Le Marmotte)

3. Elisa Zipoli (Team Serio)

ESORDIENTI DONNE 2

1. Matilde Maisto (Bonfanti Racing)

2. Matilde Vecchierelli (Le Marmotte)

3. Elena Fusaro (Ju Green)