Weekend di successi a Ravenna per la Canottieri Germignaga: 4 ori e un bronzo per i giovani

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Weekend fuori regione per la Canottieri Germignaga, che sabato 17 e domenica 18 maggio ha partecipato al Meeting nazionale riservato alle categorie Allievi e Cadetti, tenutosi a Ravenna. A causa del forte vento, le gare previste nella giornata di domenica sono state purtroppo annullate nel corso della mattinata, ma questo non ha impedito agli atleti bianconeri di ottenere risultati di rilievo nelle competizioni disputate il sabato.

Lorenzo Sulaj e Diego Marmino hanno conquistato la medaglia d’oro nel quattro senza Cadetti maschile, insieme ai compagni Edoardo Taccogna e Lorenzo Cinquarla (Renese). I due atleti hanno poi gareggiato anche nell’otto della Regione Lombardia, dove hanno chiuso al terzo posto, portando a casa una preziosa medaglia di bronzo.

Prestazione eccellente anche per Giulia Catenazzi, vincitrice nel quattro Cadetti femminile insieme a Letizia Bianchi, Micol Bolsi (Bissolati) e Veronica Zucchini (Cernobbio). Giulia ha inoltre brillato con i colori della Lombardia, conquistando la medaglia d’oro nell’otto mix regionale e ottenendo un quinto posto nella gara del 7,20 Cadetti femminile.

Vittoria anche per Enea Marmino, che ha tagliato per primo il traguardo nel quattro di coppia Allievi B2 maschile insieme a Christian Bersi, Lorenzo Micci ed Emanuele Pinotti (Arolo).

Tra gli altri risultati di rilievo, da segnalare il quarto posto ottenuto da Nicol Boni in coppia con Beatrice Pedrazzani (Sebino), mentre Nicolò Morazzoni e Antonio Matarazzo hanno chiuso quinti nel doppio Cadetti maschile. Sesta posizione per Filippo Morazzoni, in barca con Andrea Fazio, Lorenzo Lironi (Cernobbio) e Carlo Ferrario (Bellagina) nel quattro Cadetti maschile. Settimi, invece, Sulaj, Marmino, Morazzoni e Matarazzo, sempre nel quattro Cadetti maschile. Ottava posizione per Paolo Botta e Filippo Morazzoni nel doppio Cadetti maschile.

Il prossimo appuntamento per la Canottieri Germignaga sarà la regata sprint F.I.C.S.F. di Ghirla, dove i giovani atleti torneranno in acqua per continuare a difendere con orgoglio i colori della società.