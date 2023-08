Autolinee Varesine, gli orari per le festività pasquali

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

In concomitanza con la chiusura delle scuole per le vacanze pasquali, da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile tutta la rete di Autolinee Varesine seguirà, come di consuetudine in questi casi, l’orario Non Scolastico.

Il giorno di Pasqua, domenica 17 aprile, sarà in vigore il tradizionale orario festivo domenicale.

Il giorno di Pasquetta/Lunedì dell’Angelo, 18 aprile, saranno invece attive, sempre con orario Festivo, unicamente le linee urbane della città di Varese e le linee per Azzate (D) e Bisuschio (L). Saranno sospese tutte le altre tratte extraurbane.

Si ricorda infine, che al sabato e nei giorni festivi, tutte le corse della linea urbana C (una ogni 20 minuti al sabato; una ogni 30 nei festivi) raggiungono la cima del Sacro Monte (piazzale Pogliaghi), garantendo così un comodo e agevole collegamento con il borgo. La linea C transita dalla zona stazioni/centro città (fermate di via Vittorio Veneto, corso Moro, via Veratti) e prosegue poi, tramite viale Aguggiari e Sant’Ambrogio, sino alla Prima Cappella (piazzale Montanari) e appunto al Sacro Monte.