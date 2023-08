Valcuvia, “Un grazie al Luogotenente Notturno per questi anni al servizio della comunità”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Dal primo aprile il Luogotenente Roberto Notturno è il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Luino, avendo preso il posto del collega Vincenzo Alfano. Notturno, dopo esser arrivato dalla Sicilia in provincia di Varese, dove ha lavorato prima ad Angera, poi a Besozzo e presso la stazione di Gavirate, ha guidato per oltre un decennio il comando di Cuvio.

In dieci anni di lavoro quotidiano in Valcuvia, ha stretto rapporti non solo con le istituzioni locali che si sono succedute, ma anche con cittadini, associazioni e realtà economiche del territorio competente. E così, per salutare le amministrazioni dei Comuni in cui insiste la stazione di Cuvio, il Luogotenente Roberto Notturno ha organizzato una cena alla quale hanno partecipato i sindaci della Valcuvia, il comandante provinciale di Varese, Colonnello Gianluca Piasentin, e il Capitano della Compagnia di Luino, Alessandro Volpini.

“Un piccolo ricordo in riconoscenza del lavoro quotidiano e del servizio volto a garantire la sicurezza dei nostri cittadini – commenta il sindaco di Rancio Valcuvia e presidente di Comunità Montana Valli del Verbano, Simone Castoldi -. Oltre ad augurare un buon lavoro al Luogotenente per il suo nuovo incarico a Luino, colgo l’occasione allo stesso modo per porgere il mio benvenuto anche al nuovo comandante di Cuvio, il maresciallo Riccardo Di Nisio”.

Al Luogotenente, infine, è stato consegnato un piatto celebrativo, realizzato da un artigiano delle Ceramiche Ibis di Cunardo, con i monti della Valcuvia e tutti i nomi e gli stemmi dei Comuni sui quali insiste il comando locale dei carabinieri: Cuvio, sede della caserma, Masciago Primo, Cassano Valcuvia, Rancio Valcuvia, Ferrera di Varese, Duno, Casalzuigno, Orino, Bedero Valcuvia, Azzio, Castello Cabiaglio, Brinzio, Cuveglio e Gemonio.