Emergenza Covid in Valcuvia, SOS Tre Valli al fianco della popolazione per quasi un anno

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Da domani in Italia finirà lo stato d’emergenza a causa della pandemia, dopo lunghi mesi, a partire dal 2020, trascorsi a combattere contro un virus letale che ha causato la morte di decine di migliaia di persone. Nonostante queste grandi perdite, però, ancora una volta si è confermata, in tutto il paese, una rete di solidarietà che ha permesso a tutti, soprattutto le persone più fragili e gli anziani, ad avere un sostegno quotidiano da parte di centinaia di gruppi volontari.

E tra questi non è stata da meno, nell’alto Varesotto, la SOS Tre Valli che, insieme ad altre associazioni di soccorso, si è messa subito a disposizione e a lavoro per intervenire e rispondere a qualsiasi necessità dei cittadini. E così, oltre un anno fa, il 7 marzo, su richiesta di AREU Lombardia, è stata richiesta l’attivazione di un’ambulanza aggiuntiva, denominata Covid-2, con postazione a Cuveglio, per coprire qualche giorno cercando di far fronte ad un periodo molto complesso e pressante di ricoveri a causa della pandemia.

I responsabili turni della SOS Tre Valli si sono così organizzati e in poche settimane, dall’8 maggio dello scorso anno fino ad oggi, hanno continuato tutti i giorni, dalle 8 alle 20, ad effettuare questo servizio, macinando chilometri in ambulanza. “Siamo stati chiamati a coprire un territorio molto ampio, ma lo abbiamo fatto senza remore”, commenta la presidentessa di SOS Tre Valli, Loredana Amadio.

“Vorrei ringraziare il Comune di Cuveglio, la Comunità Montana Valli del Verbano, con la Protezione civile – conclude Loredana Amadio -, per l’ospitalità presso la loro sede, e il Bar Bakery per aver coccolato tutto il personale di turno. Un enorme e sentito grazie anche a tutti i volontari e dipendenti della SOS Tre Valli, che con grande sforzo hanno permesso di prestare un servizio efficiente ed efficace sul territorio. Come sempre sottolineo, sono onorata di essere la vostra presidenta“.