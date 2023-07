Incendi boschivi, Protezione civile: allerta rossa anche nell’alto Varesotto

Tempo medio di lettura: 2 minuti

La sala operativa della Protezione civile di Regione Lombardia, coordinata dall’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ha emesso un avviso di allerta rossa per rischio incendi boschivi su gran parte del territorio lombardo.

“Le condizioni metereologiche attuali e il perdurare dell’assenza di precipitazioni – ha detto Foroni – stanno favorendo lo sviluppo di incendi boschivi, in particolare sui settori prealpini della regione. La situazione è costantemente monitorata dalla nostra Sala Operativa e grazie ai nostri mezzi regionali, sempre operativi in caso di necessità, stiamo riuscendo a fornire azioni rapide e tempestive per contenere i roghi. Un sentito ringraziamento a tutte le squadre AIB, Vigili del Fuoco e Corpo Carabinieri Forestali che in queste ore sono impegnati nelle operazioni di spegnimento”.

I livelli di criticità elevata (rosso) sono previsti nelle seguenti zone omogenee: Verbano (IB 04, Va), Lario (IB-05, Co e Lc), Pedemontana occidentale (IB-09, MB, Mi, Co, Va, Lc), Prealpi Bergamasche occidentali (IB-10, Bg e Lc), Prealpi Bergamasche orientali (IB-11, Bg), Mella – Chiese (IB-12, Bs), Garda (IB-13, Bs).

“Per queste operazioni – ha sottolineato l’assessore – è stato raggiunto Il numero massimo di elicotteri utilizzabili secondo quanto previsto dal Contratto del Servizio di Lavoro Aereo. Una situazione che non si verificava da anni”.

Per scongiurare il pericolo di innesco e propagazione degli incendi boschivi, si invita, infine, la popolazione ad adottare comportamenti corretti, a informarsi costantemente sulle previsioni di rischio ‘Incendi Boschivi’ utili e avvisare le autorità competenti in caso di necessità o avvistamento, segnalando ogni principio di incendio (112 o Sala Operativa di Protezione civile regionale al numero 800.061.160).

Di seguito le aree attualmente interessate dagli incendi e sotto attenzione:

Sonico (BS), 2 mezzi COAU, 1 Canadair, 1 Erikson e 3 elicotteri regionali (40 volontari AIB impiegati);

Valvestino (BS), 1 Canadair su territorio lombardo, 1 Canadair su territorio trentino e 2 elicotteri regionali impiegati;

Botticino (BS), 2 elicotteri regionali;

Montegrino Valtravaglia (VA), 1 elicottero regionale;

Nave (BS), in bonifica senza elicotteri regionali;

Grassobbio (BS), in bonifica, Vigili del Fuoco sul posto;

Tirano (SO), in bonifica con personale da terra;

Gandino (BG), in bonifica;

Varzi (PV), in verifica.

(Foto © Bertolotti Franco – Volontario AIB Grantola)