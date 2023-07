Guerra in Ucraina, mezzi della Colonna Mobile lombarda partiti per trasporto ambulanze in Romania

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Su disposizione del Dipartimento Nazionale di Protezione civile e in raccordo con il Comitato per l’emergenza Ucraina della Regione Lombardia coordinato da Guido Bertolaso, ieri, venerdì 11 marzo, due mezzi della Colonna Mobile regionale sono partiti verso l’hub di Palmanova, in provincia di Udine, per far fronte all’emergenza umanitaria in Ucraina.

Qui verranno utilizzati, insieme a mezzi di altre Colonne Mobili, per trasportare 24 ambulanze donate dalla Croce Rossa Italiana nei pressi della frontiera tra Romania e Ucraina. La missione avrà luogo tra oggi e lunedì 14 marzo.

«Come Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni – siamo pronti a fare la nostra parte per supportare la popolazione ucraina in questo tragico momento storico. Due camion con semirimorchio, acquistati lo scorso anno e assegnati in comodato d’uso ad Ana e all’ente Parco del Ticino, sono stati messi a disposizione dalla nostra Colonna Mobile per agevolare le operazioni di trasporto delle ambulanze». Il convoglio sarà “scortato” da funzionari del Dipartimento Nazionale che si occuperanno delle pratiche di dogana e di consegna.

«Regione Lombardia – ha ricordato Foroni – sta predisponendo specifici piani emergenziali per far fronte alla crisi umanitaria, in modo da farci trovare pronti e intervenire con risposte immediate in caso di necessità. Ringrazio Ana Nazionale e l’ente Parco del Ticino e un sentito ringraziamento a tutti i volontari che in questi giorni sono impegnati nelle operazioni».